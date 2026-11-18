Por: El Espectador

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Este miércoles, la agenda legislativa en el Senado de Colombia estará marcada por dos temas de gran relevancia para el país: la discusión de los primeros avances del Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el gobierno de Abelardo de la Espriella y la atención brindada a los damnificados del reciente terremoto ocurrido el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó. Además de estos temas, la Cámara de Representantes dedicará su jornada a debates de control político respecto a la gestión en los sectores de agricultura y educación, abordando retos presupuestales y misionales.

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De acuerdo con la información suministrada por El Espectador, a partir de las 9 a.m. la Comisión de Ordenamiento Territorial recibirá a importantes funcionarios para abordar inquietudes sobre la consolidación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. El senador Carlos Manuel Meisel, perteneciente al Centro Democrático, es el encargado de liderar este debate, al que han sido citados Julián Buitrago Arango, director general del Departamento Nacional de Planeación (DNP), y Luz Stella Murgas, presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). El propósito es conocer y analizar las preocupaciones expresadas por los gremios de la producción frente al nuevo plan de desarrollo.

Simultáneamente, tendrán lugar sesiones de la comisión accidental bicameral que realiza seguimiento a la atención de los damnificados por el terremoto en Chocó. Además, la Comisión Sexta dedicará espacio a evaluar las acciones estatales encaminadas a enfrentar los daños ocasionados por el sismo. Entre los objetivos está el análisis de la atención integral a la población afectada, la formulación y desarrollo del Plan de Acción Específico para la Recuperación y la revisión del uso y control de los recursos destinados a la superación de la emergencia. Entre los funcionarios citados se encuentran los ministros de Hacienda, Salud, Vivienda y Educación, junto con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el gerente del Fondo Patria Milagro.

Por su parte, la Cámara de Representantes abordará el presente del sector de agricultura y desarrollo rural, evaluando su situación financiera y los retos que enfrentará el gobierno entrante. Para esto han sido convocados el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido. Simultáneamente, la comisión séptima examinará el manejo de los recursos públicos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), poniendo el foco en la gestión de fondos destinados a la infancia y la adolescencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas principales se discutirán en el Senado y la Cámara este miércoles?

Se discutirá el avance del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, la atención a los damnificados por el terremoto en Chocó y la gestión en sectores como agricultura, educación y bienestar familiar, según El Espectador.

¿Qué es el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y cuál es su función?

El Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo con la información expuesta, es el organismo encargado de preparar y coordinar los lineamientos para el desarrollo económico y social del país, como en el caso del Plan Nacional de Desarrollo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.