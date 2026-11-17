Un cruce de palabras entre el canciller Omar Bula y la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, llamó la atención durante un debate de control político realizado este martes 17 de noviembre en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

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El momento se produjo cuando la congresista cuestionó al ministro por sus declaraciones sobre asuntos de defensa y política exterior. En su intervención, Estrada intentó corregirlo por una referencia a un elemento químico, pero terminó confundiendo el magnesio con el manganeso.

“Ante semejante intemperie y tremenda persona tan preparada, le quiero corregir: el magnesio no es una tierra rara, es un material alcalicio-térreo, para que le quede claro, ministro”, expresó la representante. También calificó de “irresponsabilidad” las posiciones del funcionario frente a asuntos relacionados con la defensa.

Bula no dejó pasar la equivocación y respondió directamente a la congresista: “Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso. Y sí es una tierra crítica. Y no se dice ‘inrresponsabilidad’, se dice irresponsabilidad”.

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Canciller Omar Bula corrigió a la representante del Pacto Histórico, Verónica Estrada, en debate de control político: “No es magnesio, es manganeso. Y no se dice inrresponsabilidad, es irresponsabilidad”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/yojTs895D6 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 17, 2026

El canciller, sin embargo, pidió que la discusión no se concentrara en esos detalles y planteó que el debate debía servir para buscar acuerdos frente a las amenazas del crimen transnacional organizado.

¿Qué discutían Omar Bula y los congresistas?

El intercambio ocurrió durante una sesión de control político en la que el jefe de la diplomacia colombiana respondió preguntas sobre las decisiones de política exterior de los primeros 100 días del Gobierno.

Uno de los asuntos abordados fue la cooperación con Estados Unidos y otros países para enfrentar organizaciones criminales que operan en diferentes territorios. Bula defendió la necesidad de coordinar esfuerzos internacionales y mencionó estructuras como el Eln, el ‘Clan del Golfo’ y las disidencias de las Farc.

La sesión también tuvo otro momento de tensión cuando Estrada cuestionó al canciller por publicaciones que había hecho en la red social X antes de asumir el cargo. La presidenta de la Comisión Segunda, Elizabeth Jay-Pang, intervino para pedir orden y respeto durante las intervenciones, e incluso calificó a la congresista de “saboteadora”, según reportó Semana.

De esta manera, la jornada estuvo marcada por varios cruces entre los participantes, en medio de las discusiones sobre seguridad y política exterior. La corrección de Bula sobre el manganeso terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la sesión.

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