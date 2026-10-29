Un nuevo encontronazo se presentó en el Congreso entre la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, y el congresista José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, por el uso de una pañoleta azul con una consigna provida que este último lleva en el brazo.

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Uscátegui, quien preside la Comisión Primera Constitucional Permanente, se pronunció sobre la controversia en sus redes sociales y cuestionó los reparos de Carrascal frente a la prenda. El representante sostuvo que no permitirá que la congresista le indique cómo debe vestirse para participar en las sesiones legislativas.

“No voy a permitir que la representante me diga cómo vestirme”, aseguró el congresista.

La discusión gira en torno a si el uso de ese símbolo resulta compatible con la conducción de los debates por parte de quien preside la comisión. Carrascal ha argumentado que el presidente de esa instancia debe mantener la neutralidad durante las sesiones y que la pañoleta podría contradecir ese principio.

¿Qué respondió la Secretaría General de la comisión?

En medio de la controversia, Uscátegui consultó a la secretaria general de la Comisión Primera si existía alguna disposición que prohibiera utilizar ese tipo de prendas en el Congreso.

La funcionaria respondió que no había una instrucción que impidiera vestir una insignia de esas características. Sin embargo, hizo una precisión sobre el papel de quien dirige las sesiones.

“Lo que no puede hacer usted, señor presidente, es hacer parte de la intervención o decisión, pero no hay ninguna instrucción al respecto”, señaló la secretaria, al explicar que no existía una disposición específica sobre la vestimenta o el uso de insignias al presidir la comisión.

La respuesta se convirtió en un elemento central del debate, pues abordó la existencia de restricciones expresas sobre la prenda, aunque no resolvió por sí sola todas las discusiones sobre neutralidad en el ejercicio de la presidencia.

La discusión sobre la neutralidad en el Congreso

Carrascal ha sustentado sus reparos en el artículo 101 de la Ley 5.ª de 1992, que establece reglas para la participación de los integrantes de las mesas directivas en los debates y señala restricciones cuando ejercen funciones de dirección.

La representante considera que Uscátegui no debería presidir la comisión mientras lleva la pañoleta, al interpretar que el símbolo expresa una postura que podría afectar la neutralidad exigida en la conducción de las sesiones.

Por su parte, la controversia planteada por Uscátegui se centra en que no existiría una prohibición expresa sobre el uso de esa prenda.

El nuevo choque evidencia las diferencias políticas e ideológicas entre ambos congresistas. La discusión, además de girar en torno a una pañoleta, pone sobre la mesa los límites entre la expresión personal de los legisladores y las condiciones de imparcialidad que deben observar quienes dirigen los debates parlamentarios.

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