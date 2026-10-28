La senadora Isabel Zuleta acusó a su compañero de corporación Jota Pe Hernández de haberla golpeado durante un altercado en la plenaria del Senado, en medio de la controversia por la llegada del caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, al Congreso.

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A través de su cuenta de X, Zuleta señaló al congresista y aseguró que tiene un video que, según ella, demostraría lo ocurrido.

“En este video queda la prueba de que el misógino e impresentable Jota Pe Jonathan Ferney Pulido Hernández me golpeó en la plenaria del Senado”, escribió la senadora.

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En la misma publicación, solicitó a la Presidencia del Senado que tome medidas para garantizar la protección de las congresistas. “Les solicito… tomar las medidas que corresponden para protegernos a las mujeres senadoras que hemos sido violentadas por este senador”, agregó.

En este video queda la prueba de que el misógeno e impresentable JP Jonathan Ferney Pulido Hernández me golpeó en la plenaria del Senado. Le solicito a la Presidencia del @SenadoGovCo tome las medidas que corresponden para protegernos a las mujeres Senadoras que hemos sido… https://t.co/osUf9pobCr — Isabel Zuleta (@ISAZULETA) October 28, 2026

Hasta el momento, las declaraciones de Zuleta corresponden a una denuncia pública. Para establecer las circunstancias de lo ocurrido y las posibles responsabilidades, será necesario conocer la versión del congresista señalado y las actuaciones que adelanten las autoridades competentes.

¿Qué pasó con Matador en el Senado?

La denuncia de Zuleta se produjo en medio de una controversia por la presencia de Matador en el Congreso y la exhibición de un cartel con cuestionamientos relacionados con el manejo de la tragedia del terremoto y los recursos destinados a los damnificados.

En otra publicación, la senadora sostuvo que varios congresistas de derecha, entre ellos Jota Pe Hernández, intentaron intimidar y maltratar al caricaturista por mostrar el mensaje. También cuestionó lo que calificó como un intento de censurar las críticas al Gobierno y anunció que trabajaría en un debate de control político sobre la libertad de expresión.

“Es gravísimo que se pretenda silenciar la crítica mediante la intimidación y el uso de la fuerza contra un ciudadano en el Congreso”, manifestó Zuleta en su cuenta de X.

La congresista también mencionó presuntas represalias laborales contra la esposa de Matador, aunque no aportó detalles adicionales en el mensaje citado.

Zuleta anunció debate sobre libertad de expresión

Además de pedir medidas frente a la presunta agresión, Zuleta planteó llevar la controversia al terreno del control político. Según anunció, buscará promover una discusión sobre la censura a la prensa, las represalias por las críticas al Ejecutivo y las garantías para ejercer la libertad de expresión en Colombia.

Por ahora, la denuncia contra Jota Pe Hernández y los señalamientos sobre el altercado con Matador deben contrastarse con las versiones de los demás involucrados y las eventuales actuaciones del Senado.

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