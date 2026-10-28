La senadora María Irma Noreña lanzó señalamientos contra el caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, por episodios de violencia contra su esposa. Durante una discusión por la presencia del dibujante en el Senado, la congresista aseguró que conoció a la mujer porque fue su jefa directa durante siete años.

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“Pero le voy a decir una cosa, me parece que el señor no se debe parar aquí porque él le pegó a su esposa, quien la conozco personalmente porque fui su jefe 7 años y la respeté y la traté supremamente bien”, afirmó Noreña.

La senadora también dijo que, durante el tiempo en el que trabajó con la esposa del caricaturista, escuchó comentarios sobre presuntos episodios de violencia en la relación.

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María Irma Noreña señaló a ‘Matador’ en medio de discusión en el Senado

Las declaraciones de Noreña se produjeron en medio de la controversia por la presencia de ‘Matador’ en la plenaria del Senado, donde el caricaturista pretendía intervenir y llevaba un cartel relacionado con el presidente Abelardo de la Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda.

La presencia del dibujante provocó enfrentamientos verbales entre congresistas del oficialismo y de la oposición. Algunos legisladores cuestionaron que se le permitiera participar en la sesión, mientras otros defendieron su derecho a intervenir.

En ese contexto, Noreña justificó su rechazo a la presencia de ‘Matador’ en el recinto al referirse a los señalamientos de violencia contra su esposa.

“Siempre se contó en los pasillos que el señor llegaba borracho y le pegaba”, aseguró la congresista.

La senadora concluyó su intervención con un llamado a que la defensa de las mujeres se aplique de manera coherente.

“Así que yo estoy de acuerdo con que este no es el lugar donde va a estar un maltratador, porque usted y yo defendemos las mujeres, pero las tenemos que defender de verdad”, afirmó.

Polémica por ‘Matador’ y su presencia en el Congreso

La controversia de este miércoles 28 de octubre se produjo después de que Matador llegara al Senado con un mensaje dirigido al presidente De la Espriella y a su esposa. Su presencia desató reclamos de congresistas del Centro Democrático, quienes cuestionaron sus publicaciones contra la primera dama.

El episodio derivó en una discusión entre integrantes de distintas bancadas y en intentos de retirar al caricaturista del recinto. La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, defendió su presencia y cuestionó que se le impidiera intervenir.

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