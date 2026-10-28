Por: Noticiero 90 minutos

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La Semana del Patrimonio continúa desarrollándose en Cali con una programación diversa que integra talleres, conversatorios, música, cocina tradicional y expresiones carnavaleras, según señala Noticiero 90 Minutos. Estos eventos buscan poner en primer plano las prácticas, experiencias y saberes que constituyen el patrimonio y la identidad cultural de la ciudad, extendiéndose a diferentes escenarios emblemáticos en Cali.

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Entre las actividades más relevantes, el miércoles 28 de octubre están previstos un taller de conservación del patrimonio bibliográfico en la sede norte del Sena, así como la iniciativa 'Cali moderna: patrimonio arquitectónico', la cual tendrá lugar en la Universidad Javeriana. También resaltan el conversatorio sobre la historia del transformismo en el Teatrino del Teatro Municipal y el taller de cerámica, además de encuentros dedicados a la memoria y a las prácticas familiares. En la Universidad Santiago de Cali se vivirá la jornada Día Andino, comprendida dentro de la Semana del Patrimonio y extendida hasta el 30 de octubre. Las actividades se complementan con ponencias que abordan la recuperación y el valor del patrimonio inmueble.

Para el jueves 29, la Ruta de cocina tradicional del Pacífico abrirá su primera parada en el restaurante Sazón y Sabor, con Julián Angulo liderando la experiencia enfocada en la cocina tradicional afrodescendiente. El mismo día, el Centro Cultural de Cali albergará el Encuentro Internacional de Manifestaciones Carnavaleras, evento con presencia de delegaciones procedentes de diferentes ciudades colombianas y de países como Brasil, Panamá, Argentina, Uruguay y Perú. También habrá una conferencia sobre políticas públicas de patrimonio cultural, en la que participarán Osan Lay, quien dirige regionalmente CRESPIAL (Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina), y Andrés Forero, docente de la Universidad Externado. El día concluirá con una gala orientada a reconocer a los portadores vivos del patrimonio.

El viernes 30 está dedicado a nuevas paradas de la Ruta de cocina, charlas alrededor de la marimba de chonta en Bellas Artes, el desfile patrimonial por el Bulevar del Oriente y la formalización de la Red de Fiestas y Manifestaciones Carnavaleras. El fin de semana se reservará para encuentros de peinadoras en el Parque de Las Banderas y una marimbiada extensiva en el Bulevar del Río, evidenciando el compromiso de la agenda con la inclusión de múltiples manifestaciones culturales. Todo esto resalta el interés de las instituciones locales por salvaguardar y promover el patrimonio inmaterial, visibilizando los elementos fundamentales de la memoria colectiva de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades destacadas hay durante la Semana del Patrimonio en Cali?

Durante la Semana del Patrimonio en Cali, destacan talleres sobre conservación de patrimonio, charlas y ponencias sobre arquitectura, encuentros sobre gastronomía tradicional del Pacífico con chefs locales, desfiles patrimoniales y eventos de manifestaciones carnavaleras con invitados internacionales, según Noticiero 90 Minutos.

¿Quiénes participan en las conferencias y encuentros de la Semana del Patrimonio en Cali?

En las conferencias y encuentros participan figuras como Osan Lay, director regional de CRESPIAL, y Andrés Forero, docente de la Universidad Externado, así como cocineros tradicionales como Julián Angulo y Adiela García, portadores de manifestaciones culturales y delegaciones de varios países.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.