En una decisión de alto impacto para la conducción de la fuerza pública y la estrategia de seguridad nacional, el Tribunal Superior de Bogotá revocó en las últimas horas la sentencia de tutela que restringía los bombardeos militares en zonas donde se presumiera la presencia de menores de edad reclutados por grupos armados al margen de la ley. La providencia judicial dejó sin efectos la medida provisional que imponía limitantes a los ataques aéreos coordinados por las Fuerzas Militares.

Sigue a PULZO en Discover

Tras conocerse la decisión del alto tribunal, la Presidencia de la República emitió un pronunciamiento en el que respaldó el levantamiento de la restricción, argumentando que el fallo le devuelve a las Fuerzas Armadas la plenitud de sus facultades tácticas para combatir a las estructuras delictivas en el territorio nacional.

Desde el Gobierno Nacional se enfatizó que las acciones de combate aéreo continuarán ejecutándose bajo estrictos protocolos y respetando los tratados normativos internacionales:

Paralelamente al debate jurídico, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó cifras actualizadas sobre el impacto de las acciones bélicas en la población infantil. De acuerdo con el reporte confirmado por el director de la entidad, durante la presente administración se ha registrado el fallecimiento de ocho menores de edad en el marco de operaciones militares, consolidando un balance de 17 niños fallecidos en estas circunstancias en lo corrido del año.

Con la revocatoria del fallo por parte del Tribunal de Bogotá, los mandos del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana quedan facultados para autorizar bombardeos estratégicos sin requerir una verificación previa de presuntos menores en los campamentos ilegales, supeditando los procedimientos a la aplicación de los principios del Derecho Internacional Humanitario.