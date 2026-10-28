Por: El Espectador

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La Alcaldía de Bogotá implementó nuevas restricciones para el tránsito nocturno de motocicletas y acompañantes en 19 de los principales corredores viales de la ciudad, medidas que estarán vigentes desde el 29 de octubre hasta la madrugada del 3 de noviembre. Estas decisiones buscan, según la administración distrital, proteger la vida de los ciudadanos y prevenir accidentes durante la temporada de celebraciones de Halloween, cuando suele aumentar la cantidad de personas en las calles y los riesgos viales. Sin embargo, la reacción de algunos sectores ha sido de rechazo, especialmente por parte del concejal Jairo Avellaneda, quien ha señalado que tales limitaciones afectan directamente a personas que dependen de la moto para su sustento, como domiciliarios y mensajeros.

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De acuerdo con Avellaneda, estas restricciones dejan de lado las realidades y necesidades de quienes emplean la motocicleta como herramienta de trabajo. “Están supremamente desconectados de la base social que trabaja en motocicleta”, manifestó el concejal durante una sesión en el Concejo de Bogotá. Para él, aplicar prohibiciones generales no resuelve los problemas de seguridad asociados a las caravanas de Halloween y, en cambio, complica la vida de quienes dependen de este vehículo para cumplir con sus obligaciones laborales diarias.

Uno de los cuestionamientos de Avellaneda se centra en la forma en que la Secretaría Distrital de Movilidad comunicó y definió las restricciones. Aunque la entidad aseguró en un derecho de petición que aún no había decisiones tomadas respecto a las medidas para Halloween, posteriormente la Alcaldía anunció el decreto oficial, lo que el concejal consideró un engaño para los afectados.

En concreto, las restricciones establecen que las motocicletas con parrillero (acompañante) no podrán circular entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. en toda la ciudad, mientras que el tránsito de cualquier motocicleta, con o sin acompañante, quedará prohibido entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. en corredores específicos, como la autopista Norte, la NQS y la avenida Boyacá, entre otros. La Alcaldía informó que estas medidas estarán acompañadas de sanciones económicas de $633.200 para quienes las infrinjan.

No obstante, existen excepciones para motocicletas vinculadas a empresas y plataformas de domicilios, siempre que porten los distintivos reglamentarios. También están exceptuados los vehículos de servicios públicos, emergencias y vigilancia, pero no existe un permiso generalizado para todos los trabajadores sobre moto.

La administración justificó este plan con cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad, que indican una alta siniestralidad en estas fechas, especialmente entre motociclistas, aunque también recalcan que en 2025 se logró una reducción notable de accidentes y muertes gracias a medidas previas. Aun así, el debate sigue abierto entre la seguridad vial y el derecho al trabajo.

¿Qué restricciones aplican para los motociclistas en Halloween 2024 en Bogotá?

La administración distrital implementó dos principales restricciones: la prohibición de circulación de motocicletas con parrillero desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. en todo Bogotá; y la restricción para todas las motocicletas, con o sin acompañante, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. en 19 corredores viales. Estas medidas buscan reducir accidentes y riesgos durante la temporada de Halloween, según informó la Alcaldía.

¿Quiénes pueden circular en motocicleta durante las restricciones de Halloween en Bogotá?

Solo podrán circular las motocicletas vinculadas a plataformas tecnológicas y empresas que ofrezcan servicios de mensajería y domicilios, siempre y cuando lleven los logos y distintivos exigidos. También están permitidos los vehículos de emergencia, servicios públicos y vigilancia privadas que demuestren su función. Los demás motociclistas deberán obedecer las restricciones para evitar sanciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.