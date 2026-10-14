Las contundentes revelaciones sobre supuestos actos de corrupción que sacuden los cimientos del anterior gobierno volvieron a encender el debate político en los medios de comunicación. Durante la emisión del programa Mañanas Blu, el periodista y analista Felipe Zuleta sentó una tajante posición de respaldo hacia los testimonios entregados por Eva Ferrer, exconsejera y examiga de la exprimera dama Verónica Alcocer, y Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

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Para el comunicador, la credibilidad de ambas denunciantes es absoluta, destacando que ninguna de las dos sostiene intereses particulares o beneficios políticos tras destapar el funcionamiento interno de la Casa de Nariño. “Yo le creo tanto a la señora Ferrer como a Angie Rodríguez. Lo que están haciendo es exponiendo su vida, a que las maten, así como suena. Les creo al cien por ciento”, aseveró Zuleta durante la transmisión, subrayando el enorme riesgo personal que asumen al señalar presuntas estructuras al margen de la ley operando en las altas esferas del poder.

Zuleta argumentó además que las versiones entregadas por Ferrer y Rodríguez coinciden rigurosamente con datos e informes que él ya había recibido previamente a través de fuentes reservadas vinculadas al entorno presidencial y al esquema de seguridad del exmandatario Gustavo Petro. Según explicó el analista, estos insumos le permiten concluir que los señalamientos no corresponden a especulaciones infundadas, sino a hechos con sustento real que deben ser auditados por la justicia.

Frente al tratamiento institucional del caso, el periodista le hizo un enérgico llamado a la Fiscalía General de la Nación para que acelere las indagaciones correspondientes y determine las responsabilidades penales e individuales. Asimismo, enfatizó que debe existir una sanción de carácter político sobre el expresidente Petro como cabeza del Ejecutivo de la época, cuestionando fuertemente la estrategia de la defensa de anunciar acciones legales contra el medio de comunicación que difundió la entrevista en lugar de refutar los contenidos. Zuleta concluyó que dichas denuncias penales difícilmente prosperarán porque la Casa de Nariño es consciente de que las denunciantes guardan las evidencias probatorias de lo afirmado.

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