Abelardo de la Espriella anunció mediante su cuenta oficial en la red social X la inauguración de un nuevo establecimiento penitenciario en el departamento de La Guajira, destacando su moderna infraestructura de seguridad.

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“¡Inauguramos la primera megacárcel de nuestro Gobierno!”, celebró el mandatario al presentar oficialmente este complejo carcelario diseñado para ubicarse entre los recintos más seguros y tecnificados de Colombia.

La obra cuenta con capacidad proyectada para albergar a 1.722 personas privadas de la libertad, distribuidas en 476 celdas dentro de un área construida cercana a los 36.000 metros cuadrados.

Asimismo, el proyecto demandó una inversión total de $ 362.974 millones, recuperando una infraestructura estratégica cuya edificación había iniciado originalmente en 2021 pero permaneció paralizada durante los últimos cuatro años.

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Con la entrada en operación de este centro de reclusión, las autoridades buscan ampliar la cobertura penitenciaria nacional, reducir el hacinamiento y asegurar el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.

Controles estrictos contra extorsiones y vigilancia penitenciaria

Además de destacar las dimensiones físicas del complejo guajiro, De la Espriella advirtió que su administración transformará radicalmente el control interno dentro de todos los penales del país.

“¡Se acabó la época en la que las cárceles eran oficinas del crimen!”, sentenció el jefe de Estado al anunciar medidas contundentes contra las estructuras delictivas que operan tras las rejas.

En ese sentido, ordenó reforzar los mecanismos de inspección y bloqueo tecnológico para impedir que desde las prisiones continúen coordinándose extorsiones, amenazas telefónicas y otras actividades ilegales contra ciudadanos.

Igualmente, advirtió con firmeza que cualquier funcionario penitenciario que facilite, encubra o tolere estas prácticas corruptas enfrentará investigaciones penales inmediatas y deberá responder directamente ante las autoridades judiciales correspondientes.

“En la ‘Patria Milagro’ garantizaremos condiciones dignas de reclusión, respeto por los derechos humanos y absoluta rigurosidad en la custodia y la vigilancia”, afirmó en su pronunciamiento público.

De esta manera, el Ejecutivo busca consolidar un nuevo modelo carcelario basado en orden institucional, infraestructura moderna, seguridad tecnológica y cero tolerancia frente a la criminalidad intramural en Colombia.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.