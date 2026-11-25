El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, salió al paso de las versiones que señalan que lo ocurrido en el Éxito habría sido un montaje y respondió con fuertes palabras a quienes ponen en duda la gravedad de la emergencia.

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El mandatario no ocultó su molestia y aseguró que los cuestionamientos desconocen los momentos de angustia que vivieron las familias de las personas retenidas y las autoridades que estuvieron al frente de la situación. Su respuesta incluyó una recomendación directa para quienes sostienen esa versión.

“Yo le recomendaría visitar a un especialista en psiquiatría y respetar la ciudad de Cartagena”, expresó Turbay al referirse a las personas que califican lo ocurrido como un supuesto montaje.

El alcalde también explicó que estuvo pendiente de la emergencia y que escuchar los lamentos de los familiares, así como conocer de primera mano la gravedad de lo sucedido, hace difícil entender que alguien pueda poner en duda lo ocurrido.

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“Escuchar eso después de estar al frente, después de escuchar el lamento de los familiares fuera del sitio, después de entender la gravedad de la situación como alcalde mayor, pues ya estamos frente a un problema psiquiátrico realmente”, manifestó.

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En su intervención, Turbay celebró que el operativo terminara con la liberación de los ciudadanos que permanecían retenidos y aseguró que el desenlace fue favorable para las familias y para Cartagena. Sin embargo, también aprovechó para lanzar una pulla política contra quienes cuestionaron la actuación de las autoridades.

“Así que frente a ese tipo de aseveraciones, gracias a Dios el país no sigue en manos de ellos”, agregó el mandatario.

Dumek Turbay también habló del hombre que murió durante el operativo

En medio de sus declaraciones, el alcalde se refirió a la muerte de uno de los hombres involucrados en los hechos del Éxito. Según contó, solicitó a la Policía, la Sijín y el Gaula establecer cuál habría sido su participación en la toma de rehenes.

El mandatario aseguró que existen elementos que apuntarían a su vinculación con lo ocurrido, aunque aclaró que corresponde a las autoridades judiciales establecer las circunstancias exactas.

Además, hizo una distinción entre el hombre fallecido y los otros dos capturados durante el procedimiento. Según la información preliminar conocida por la administración distrital, los detenidos tendrían antecedentes y señalamientos por delitos como tráfico de armas, violencia intrafamiliar y hurto calificado.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.