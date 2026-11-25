Juan Camilo Torres Manco, uno de los capturados tras la toma de rehenes en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, llamó la atención de los investigadores por sus antecedentes judiciales y por los cambios físicos que habría tenido. De acuerdo con la Unidad Investigativa de El Tiempo, el hombre, de 33 años y oriundo de Medellín, tenía antecedentes por hurto agravado y estaba en libertad condicional.

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El diario también estableció que Torres Manco no asistió a una audiencia de formulación de acusación prevista para septiembre por un proceso de falsedad marcaria. Según el expediente citado por el medio, el juez indicó que la dirección entregada por el procesado era ficticia y su abogado aseguró que no había logrado ubicarlo.

Lo relacionan con un hurto a una joyería

Un investigador del caso le contó a El Tiempo que Torres Manco habría participado en un intento de robo a un exclusivo local de joyería y piedras preciosas en Medellín. Según esa versión, dos hombres llegaron en motocicleta y uno de ellos habría amenazado con un arma al administrador, quien logró neutralizar a uno de los presuntos ladrones.

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“Eran dos hombres, uno de ellos es el mismo rostro del capturado en Cartagena”, aseguró la fuente consultada por el periódico.

El proceso por ese caso permanece bajo reserva. Según los documentos citados por El Tiempo, los implicados repararon económicamente a la víctima y firmaron un compromiso para obtener una rebaja de pena. Torres Manco terminó de pagar la condena el 6 de agosto de 2024, aunque antes le habían concedido la libertad condicional.

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Un proceso por falsedad marcaria sigue pendiente

El otro expediente que reportó el medio corresponde a falsedad marcaria. Torres Manco se habría allanado a cargos y en febrero recibió una boleta de libertad. Sin embargo, en septiembre no compareció a la audiencia de acusación y, desde entonces, las autoridades no habrían logrado ubicarlo.

Según la información conocida por El Tiempo, el proceso continúa en etapa de acusación y se ordenó a la Fiscalía adelantar diligencias para encontrarlo.

En cuanto a la toma de rehenes en Cartagena, la Fiscalía reportó el hallazgo de armas de juguete, una escopeta traumática, dos revólveres traumáticos y explosivos simulados. La investigación deberá establecer la participación de cada capturado y las circunstancias del operativo en el que murió uno de los hombres que permanecían dentro del supermercado.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.