Indira Lambis, esposa de Jaiver Humberto Muñetón Zapata, el hombre que murió durante el operativo de rescate en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, aseguró que todavía no recibe una comunicación oficial de las autoridades sobre el paradero de su pareja. En diálogo con El Tiempo, la mujer contó que ha recorrido varias dependencias sin obtener una respuesta clara.

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“Uno tiene derecho a saber siquiera dónde está, porque esto lo que hace es alargar esta pena”, expresó Lambis, quien dijo que la remitieron del comando de Policía de Manga a otras oficinas y luego a Medicina Legal, donde le indicaron que el cuerpo no había llegado.

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La mujer, abogada de profesión, cuestionó que las entidades le dieran instrucciones distintas y no le explicaran qué procedimiento debía seguir. “Se tiran la bolita de la Sijín para la Policía, de la Policía para el Gaula, y no hay una trazabilidad, no hay como un orden”, afirmó al medio.

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Dice que no ha podido reconocer el cuerpo

Lambis sostuvo que no ha visto fotografías que le permitan identificar a su esposo y que tampoco cuenta con un reporte formal. Durante la entrevista, señaló que una imagen que circuló tras el operativo no correspondía a Muñetón y rechazó las versiones que lo relacionan con la banda que habría protagonizado el intento de robo y la toma de rehenes.

“No pertenecía a una banda”, dijo. La mujer describió a su esposo como una persona tranquila, ingeniero industrial y trabajador en labores de impermeabilización. Añadió que, cuando no tenía contratos, conducía mediante la plataforma InDrive.

Según contó a El Tiempo, la preocupación comenzó el martes en la mañana, cuando Muñetón salió a comprar alimentos al supermercado, ubicado cerca de la vivienda de la pareja. Él le había dicho que luego pasaría por ella para llevarla al trabajo. Su última conversación fue a las 8:12 a. m., de acuerdo con los mensajes que conserva.

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La familia espera una confirmación oficial

Después de conocer las noticias sobre la toma de rehenes, Lambis intentó comunicarse con su esposo. El vehículo de Muñetón quedó estacionado cerca del almacén, pero él no regresó ni volvió a contestar.

La pareja tiene un hijo, de quien Lambis dijo que era muy cercano a su padre. Por eso, además de pedir que se esclarezca lo ocurrido, la mujer insistió en que necesita una respuesta oficial, incluso si confirma la noticia que teme.

“Que por más cruda que sea la respuesta que yo quiero, que por favor lo hagan oficial”, pidió.

El Tiempo confirmó que el hombre muerto durante la intervención era Muñetón. Sin embargo, al momento de la entrevista, Lambis afirmaba que no había recibido esa notificación, no había reconocido el cuerpo y desconocía dónde se encontraba. Las autoridades reportaron que el operativo terminó con un hombre abatido y cuatro capturados.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.