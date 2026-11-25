La muerte de Jailer Humberto Muñetón Zapata, el hombre que falleció durante el operativo policial en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, fue confirmada por personas cercanas a su familia. El caso ocurrió en la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, en medio de la intervención de las autoridades para controlar la toma de rehenes que se produjo después de un frustrado hurto a un vehículo transportador de valores. El caso se viralizó porque su esposa dijo que estaba desaparecido desde el día de la toma, pero apareció como uno de los integrantes de la banda delincuencial.

Sigue a PULZO en Discover

En declaraciones a Caracol Radio, el abogado de la familia entregó detalles sobre la situación del cuerpo y los procedimientos que deberán adelantar sus allegados para reclamarlo. Según explicó, los restos ya se encuentran en Medicina Legal, donde se llevarán a cabo los análisis correspondientes y la necropsia para establecer las circunstancias de su muerte.

(Vea también: Giro inesperado en toma del Éxito: hombre abatido era el que su esposa buscaba como rehén)

“El cuerpo ya está en Medicina Legal para los informes respectivos y la necropsia. Principalmente hay que hacer el trámite en Fiscalía y que ordene la entrega para que la familia pueda hacer los actos fúnebres”, señaló el representante legal, quien también confirmó que Muñetón llevaba varios años viviendo en Cartagena.

Lee También

El abogado indicó que el hombre era oriundo de Medellín, pero se había establecido en la capital de Bolívar hacía aproximadamente 12 o 13 años. Además, explicó que tenía una empresa dedicada a labores de impermeabilización en el sector de la construcción, actividad con la que se desempeñaba como empresario y no tenía antecedentes.

Por ahora, las circunstancias en las que murió siguen siendo materia de investigación. Su fallecimiento se produjo durante el operativo policial que buscaba controlar la emergencia en el Éxito de La Castellana, donde varias personas permanecieron retenidas tras el intento de robo. Mientras avanzan los procedimientos de Medicina Legal y la Fiscalía, sus familiares esperan que se autorice la entrega del cuerpo para realizar las exequias.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.