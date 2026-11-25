El presidente Abelardo de la Espriella protagonizó un tenso careo frente a los hombres capturados tras la toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, luego de haberles lanzado un ultimátum directo antes de ordenar la incursión armada de madrugada que dejó a los secuestrados a salvo y a uno de los asaltantes abatido. En una secuencia divulgada tras el cierre de la emergencia a la 1:30 de la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, quedaron registrados tanto la advertencia previa del mandatario como su enfrentamiento verbal cara a cara con los detenidos una vez recuperado el control del supermercado.

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Antes de autorizar el ingreso de las unidades especiales de la Policía y las Fuerzas Militares, el jefe de Estado se comunicó con los captores para exigirles que depusieran las armas y entregaran a las personas retenidas desde el martes. “Eso va a salir bien para los secuestrados. No estoy tan seguro que salgan a pie para los [bandidos]. Les habla el presidente de la República. Este es el primer y último mensaje que les voy a mandar. Les vamos a respetar la vida. Entreguen a los rehenes, salgan con las manos en alto y los vamos a tratar con consideración. Si no proceden, vamos a ingresar, están advertidos. Es el primer y último mensaje que les mando, señores”, sentenció en la llamada.

Tras ejecutarse la operación conjunta que puso fin al secuestro y dejó un abatido junto a cuatro capturados, De la Espriella defendió la contundencia de la respuesta estatal y envió un mensaje a quienes desafíen a la Fuerza Pública. “Uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia. Cuando el Estado se decide, nunca pierde. Todo aquel que pretenda arrodillar al Estado, al gobierno, a la ciudadanía trabajadora encontrará una respuesta letal por parte de este gobierno y de nuestra fuerza pública”, declaró el mandatario.

El momento más llamativo ocurrió cuando el presidente se ubicó frente a los asaltantes ya reducidos en el suelo para enrostrarles las consecuencias judiciales de haber retenido a clientes y trabajadores en la capital de Bolívar. “¿Saben cuánto les va a caer, verdad? 40, 50 añitos por secuestradores, por criminales. Pensaron que iban a salir así, que iban a venir a secuestrar gente de Cartagena y que todo iba a salir bien. Y ya saben, bien motiladitos. A ver si les quitan esos pelos. Bienvenidos a la patria”, concluyó De la Espriella durante el careo.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.