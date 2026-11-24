Por: El Espectador

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Un atentado con carro bomba sacudió la tranquilidad de Villavicencio en la noche del lunes 23 de noviembre, según los registros de la Secretaría de Salud del Meta. De acuerdo con la información reportada, hacia las 9:00 p.m., un vehículo cargado con 500 kilogramos de explosivos detonó en el corazón de la ciudad. Este suceso se convirtió en el segundo ataque de este tipo contra una capital departamental durante la administración del presidente Abelardo de la Espriella, lo que revela la gravedad de la situación de seguridad en la región.

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La magnitud de los daños generados por la explosión fue considerable. Resultó destruido el 60 % de las instalaciones de la Gobernación de Meta y se reportaron daños importantes en edificaciones emblemáticas como la Catedral, la sede de la Lotería del Meta y la sucursal del Banco de la República. Además, fueron afectados más de 85 inmuebles en la zona de impacto. Entre los heridos, según la Secretaría de Salud del Meta, están cinco vigilantes y una menor de nueve años, sumando un total de 24 personas lesionadas.

El atentado desató reacciones inmediatas tanto entre autoridades como en la ciudadanía. Los habitantes de Villavicencio aseguraron que el estruendo se escuchó en gran parte de la ciudad, generando confusión e incertidumbre. La primera respuesta de muchos ciudadanos fue salir a las calles, donde la escena estaba marcada por escombros, vidrios rotos y el caos alrededor de la Plaza Los Libertadores. En videos divulgados por diversos medios, se observó a personas prestando auxilio a los heridos antes de la llegada de la policía.

Desde el ámbito oficial, la Defensoría del Pueblo y otros sectores coincidieron en que la actual política de mano dura contra los grupos ilegales, promovida por el gobierno, no está logrando recuperar el control territorial. La policía, por su parte, informó que desplegó todos sus recursos operativos, investigativos y de inteligencia con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.

El presidente Abelardo de la Espriella expresó de inmediato su rechazo frente a este acto violento y, en la mañana del martes 24 de noviembre, reiteró su compromiso con la seguridad. Este atentado reavivó el debate nacional sobre la efectividad de las estrategias estatales frente a los desafíos de orden público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales afectaciones causadas por el atentado en Villavicencio?

La detonación generó la destrucción del 60 % de las instalaciones de la Gobernación de Meta y produjo daños severos en la Catedral, la sede de la Lotería del Meta y el Banco de la República, además de más de 85 inmuebles afectados. Se reportaron 24 personas heridas, entre ellas cinco vigilantes y una menor de nueve años, según la Secretaría de Salud del Meta.

¿Qué posición expresaron las autoridades tras el atentado con carro bomba en Villavicencio?

Las autoridades, como la Defensoría del Pueblo, señalaron que la política de mano dura contra los grupos ilegales no está dando resultados en materia de recuperación del control territorial. La policía afirmó que se estaban empleando todas las capacidades para esclarecer los hechos, mientras que el presidente Abelardo de la Espriella condenó el ataque y reafirmó su compromiso con la seguridad.

Así fue el atentado en Villavicencio

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.