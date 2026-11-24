Por: El Espectador

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En la mañana del 24 de noviembre, Tibú, en Norte de Santander, fue escenario de un nuevo ataque con drones cargados de explosivos. De acuerdo con la información difundida por El Espectador, la Policía reportó la presencia de estos dispositivos sobrevolando la zona, seguida por una explosión en una vivienda. Las autoridades han confirmado que hay personas heridas; sin embargo, aún no se ha precisado la cantidad ni se ha dado más información sobre su estado. Hasta el momento, la Policía no ha identificado públicamente cuál grupo armado pudo estar detrás de esta acción violenta.

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Tras el hecho, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres Número 10, perteneciente al Ejército Nacional, realizaron un patrullaje en la zona con el fin de verificar lo ocurrido y evaluar posibles riesgos adicionales para la población. Este nuevo acto de violencia se produce pocos días después de un atentado similar en el área rural de Tibú, que ocurrió el 12 de noviembre. En esa ocasión, tropas del Ejército Nacional fueron atacadas también con drones cargados de explosivos, en una zona cercana a la frontera con Venezuela. El ataque dejó como saldo la muerte de cuatro soldados y cinco profesionales militares heridos, según confirmó el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, parte de la Segunda División del Ejército.

La declaración oficial detalló la identidad de las víctimas fatales: los soldados Yair Jesús Méndez Bonza, Jeiner Pineda González, Gerson Mauricio Plazas Amor y el cabo segundo José Luis Sánchez Berrío. Luego de la agresión, el Ejército activó los protocolos establecidos para enfrentar emergencias, incluyendo la evacuación y atención médica inmediata para los heridos. Además, se coordinó con la Fuerza Aérea Colombiana su extracción del área con el propósito de garantizar la atención adecuada y preservar la vida de quienes resultaron afectados.

Este tipo de ataques violentos, que involucran nuevas tecnologías como los drones armados con explosivos, evidencian los desafíos actuales de seguridad en regiones vulnerables del país. Los hechos recientes en Tibú resaltan la persistencia de riesgos para la población civil y militar, al tiempo que ponen de manifiesto la necesidad de respuestas coordinadas entre las autoridades de seguridad. La información proviene exclusivamente de reportes y comunicados recogidos por El Espectador, fuente reconocida en el ámbito nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son las víctimas confirmadas de los ataques con drones explosivos en Tibú?

De acuerdo con la información del Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, citada por El Espectador, en el atentado ocurrido el 12 de noviembre en Tibú murieron los soldados profesionales Yair Jesús Méndez Bonza, Jeiner Pineda González, Gerson Mauricio Plazas Amor y el cabo segundo José Luis Sánchez Berrío. Además, cinco soldados profesionales resultaron heridos en ese ataque.

¿Qué protocolos de emergencia se activaron tras el ataque con drones en Tibú?

Luego de los ataques con drones en Tibú, el Ejército Nacional informó que puso en marcha los protocolos de reacción, evacuación y atención médica de urgencia. Asimismo, se coordinó con la Fuerza Aérea Colombiana la extracción de los heridos, con el fin de asegurar el acceso rápido a la atención y salvaguardar la vida de los afectados, según reportó El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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