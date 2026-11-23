Por: El Espectador

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En la mañana de este lunes 23 de noviembre, el municipio de Curumaní, en el departamento de Cesar, fue escenario de un hecho de violencia que involucró drones cargados con explosivos. Este suceso se suma a una serie de ataques ocurridos recientemente en la región, destacando la creciente preocupación por la seguridad en la zona. De acuerdo con la información preliminar, el ataque habría estado dirigido a la estación de Policía ubicada en el barrio El Paraíso. Videos difundidos en redes sociales muestran a habitantes atemorizados señalando drones en el cielo seguidos de detonaciones. Las primeras versiones indican que no hay personas lesionadas, mientras se verifica el número exacto de explosiones, según reportes de El Espectador.

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El alcalde Hermes Martínez pidió a la comunidad mantener la calma y permanecer en sus hogares, mientras las autoridades intentan restablecer el control y las condiciones de seguridad. Por su parte, Eduardo Emilio Esquivel López, secretario de Gobierno de Cesar, se desplazó hacia Curumaní para conocer de primera mano la situación y supervisar la respuesta de los organismos oficiales.

Este ataque ocurre tan solo un día después de que el Batallón Especial, Energético y Vial Número 2, en el municipio de La Jagua de Ibirico, fuera atacado con explosivos, dejando como saldo un soldado fallecido y doce uniformados heridos, de acuerdo con información del Ejército Nacional citada por El Espectador. El atentado al batallón, reportado alrededor de las 11:00 de la noche, también estuvo acompañado de disparos, generando temor entre los residentes de los sectores cercanos.

Además, unas horas antes del incidente en Curumaní, se registró otro ataque con drones contra el comando de Policía en Cúcuta, Norte de Santander. Autoridades informaron que los explosivos afectaron el área de oficinas y los alojamientos de los uniformados. Hubo importantes daños materiales en las inmediaciones del comando, incluyendo un hotel y una vivienda que colapsó tras el impacto. Hasta el momento, no se reportan ni uniformados ni civiles heridos en estos ataques y no se ha identificado a los responsables de los hechos.

Todos estos acontecimientos demuestran un incremento de la violencia con métodos tecnológicos en la región, especialmente el uso de drones cargados con explosivos, lo que representa nuevos retos para las autoridades y la población civil, según lo documentado por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué daños causaron los ataques con drones explosivos en Curumaní y en Cúcuta?

De acuerdo con la información de El Espectador, el ataque con drones en Curumaní no dejó personas lesionadas, aunque el número de detonaciones todavía se encuentra bajo verificación. En Cúcuta, el impacto de los explosivos afectó los alojamientos y oficinas policiales, y provocó serios daños materiales en edificios cercanos, como un hotel y una vivienda que colapsó. A pesar de esto, hasta el momento no se han reportado heridos entre civiles ni uniformados.

¿Quiénes estarían detrás de los ataques con drones explosivos en el Cesar y Norte de Santander?

Las autoridades no han establecido aún la autoría de los atentados registrados recientemente en Curumaní, La Jagua de Ibirico y Cúcuta. Por ahora, no hay reportes oficiales sobre la identidad de los responsables, según la información transmitida por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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