La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) aclaró este lunes 23 de noviembre que no existe una orden para devolver de manera automática el dinero recaudado por fotomultas cuestionadas durante el gobierno de Gustavo Petro, precisando que cualquier eventual reintegro dependerá de lo que decida la Superintendencia de Transporte al cerrar las investigaciones administrativas en curso. El pronunciamiento se dio en medio de una jornada de movilización convocada por conductores, motociclistas, taxistas y organizaciones del sector transporte, con concentración prevista al mediodía en el Parque de los Hippies de Chapinero y recorrido hasta la sede de la Federación en la carrera Séptima con calle 74.

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En su comunicación, Fedemunicipios explicó que el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), cuya administración ejerce por ley, no autoriza ni instala cámaras de fotodetección, ni impone comparendos o define su legalidad, competencias que corresponden a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a las autoridades de tránsito. Además, indicó que el SIMIT consolida datos reportados por los organismos de tránsito y facilita consultas y pagos, por lo que no puede cambiar el estado de una sanción sin una orden expresa de la autoridad de tránsito competente o de un juez. “Seguir creando falsas expectativas en los infractores, afirmando que las multas pagadas pueden ser reclamadas inmediatamente, es una mentira y un engaño que no se debe tolerar”, advirtió la entidad.

La polémica proviene del 19 de mayo de 2026, cuando el entonces Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron investigaciones contra 37 organismos de tránsito por presuntas fallas en requisitos técnicos —como la falta del concepto de desempeño tecnológico del Instituto Nacional de Metrología— sobre más de 7,5 millones de comparendos. De ese universo, 5.832.906 correspondían a sanciones impagas señaladas para revocatoria de oficio y 1.582.398 ya habían sido pagadas por más de $1,05 billones, aunque Fedemunicipios sostuvo que el anuncio de mayo carecía de un acto administrativo de ejecución inmediata y que el debido proceso debe agotarse antes de hablar de devoluciones.

Entre tanto, los promotores de la protesta en Bogotá —entre quienes figura el abogado Ricardo Andrés Ruge, quien reportó cerca de 3.000 asistentes confirmados— exigen sacar de las bases de datos los comparendos sin respaldo legal, frenar los cobros y reintegrar los dineros de las multas invalidadas. La controversia mantiene enfrentadas las expectativas de los conductores y usuarios viales con los límites procedimentales fijados por las entidades encargadas del control y la vigilancia del tránsito.

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