El debate sobre el futuro de las multas y las fotomultas en Colombia volvió a tomar fuerza este miércoles 23 de septiembre, durante la instalación del Congreso Nacional de las Autoridades de Tránsito, que se desarrolla en Cartagena.

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El evento, organizado por la Federación Colombiana de Municipios y el SIMIT, reunió a diferentes autoridades y representantes del sector para discutir algunos de los principales retos que enfrenta el sistema de tránsito en el país.

En la apertura participaron Jair Parra, director de la Policía Nacional de Tránsito; Julián Sánchez, presidente de la Federación Colombiana de Municipios y alcalde de Soacha; el contralor Jorge Laverde; Sandra Tapias, directora del SIMIT, además de otras personalidades relacionadas con el sector.

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Reforma al Código Nacional de Tránsito entra en discusión

Uno de los temas centrales del encuentro fue la propuesta de reformar el Código Nacional de Tránsito, planteada por el Gobierno, con modificaciones que podrían impactar directamente a los conductores.

Entre las iniciativas planteadas aparece la posibilidad de reducir los costos de algunas multas, además de revisar el funcionamiento de entidades y sistemas relacionados con las sanciones de tránsito, entre ellos el SIMIT y el RUNT.

La discusión también pone especial atención sobre las llamadas fotomultas, un sistema que ha despertado cuestionamientos en diferentes ciudades por los costos que terminan pagando algunos conductores.

Fotomultas, uno de los principales puntos de la reforma

Las fotomultas se convirtieron en uno de los asuntos que más atención causó durante el encuentro. La propuesta contempla una reestructuración del sistema, en medio de las denuncias y cuestionamientos relacionados con los sobrecostos asociados a algunas sanciones.

El debate busca revisar cómo funcionan actualmente estos mecanismos de detección y sanción de infracciones, así como la manera en que se establecen y cobran las multas.

La discusión no implica, por ahora, la eliminación del sistema, sino una revisión de su funcionamiento dentro de una eventual reforma al Código Nacional de Tránsito.

Alcalde de Soacha propone mantener las fotomultas

En medio de las propuestas para modificar el sistema, el alcalde de Soacha y presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Julián Sánchez, planteó una posición diferente frente al futuro de las fotomultas.

Sánchez propuso que el sistema continúe funcionando y que el recaudo proveniente de estas multas haga parte de los recursos que administran las ciudades.

De esta manera, uno de los puntos de discusión será precisamente cómo equilibrar la necesidad de revisar el sistema de fotomultas con los recursos que las sanciones generan para las administraciones municipales.

El Congreso Nacional de las Autoridades de Tránsito abrió así una discusión que podría tener nuevas propuestas alrededor de las multas, las herramientas tecnológicas de vigilancia y el funcionamiento de entidades como el SIMIT y el RUNT.

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