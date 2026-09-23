Por: Noticiero 90 minutos

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La Unidad de Gestión del Riesgo mantiene su labor de inspección en los edificios de Cali que fueron afectados recientemente. Después de realizar una exhaustiva mesa técnica, la entidad determinó que los residentes del conjunto residencial Tribeca pueden regresar a sus viviendas, pero bajo estrictas medidas de seguridad y solo en las zonas consideradas seguras. Por otro lado, continúa prohibido el acceso al edificio Atalanta, debido a que las autoridades lo consideran inestable y peligroso para sus habitantes, de acuerdo con información proporcionada por la misma Unidad.

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En un principio, los dueños de apartamentos en Tribeca habían recibido la recomendación de desalojar el edificio. Sin embargo, la nueva evaluación técnica posibilitó que pudieran regresar, siempre que acaten rigurosamente las restricciones y eviten las áreas bloqueadas por riesgo. Yolanda Santa María, propietaria de un apartamento en Tribeca, manifestó que, aunque el edificio es habitable, existe mucha mampostería que debe ser reparada, y los accesos a las zonas inseguras fueron restringidos para proteger a los residentes.

Ricardo Peñuela, secretario de la Unidad de Gestión de Riesgos, explicó que luego de una mesa técnica de ocho horas se resolvió bloquear ciertas áreas de Tribeca que representaban peligro y permitir el uso restringido del inmueble. Se adecuaron rutas seguras para el tránsito de las personas que habiten allí, asegurando condiciones mínimas de seguridad. Las autoridades recalcaron la importancia de seguir todas las recomendaciones emitidas para evitar situaciones indeseadas.

La situación es diferente en Atalanta. Esta edificación, ubicada en la calle quinta con carrera 56, permanece clasificada como insegura, por lo que los residentes todavía no pueden ingresar. El inmueble no figura entre los que serán demolidos, pero sus propietarios piden agilidad para recuperar sus pertenencias y retirar los vehículos atrapados en el sótano. Juan Pablo Escarpeta, propietario en Atalanta, indicó que han hecho todo lo posible por contactar tanto a la Unidad de Gestión del Riesgo como a la aseguradora, pero no han visto avances suficientes para acceder y retirar los bienes bloqueados por escombros en la rampa de salida de vehículos.

Según la Unidad de Gestión del Riesgo, no todas las edificaciones afectadas seguirán el mismo proceso: algunas necesitarán reparaciones arquitectónicas, otras requerirán reforzamientos estructurales y, en situaciones graves, se procederá con la demolición. Actualmente, 36 estructuras están candidatas para demolición, de las cuales 17 ya cuentan con aprobación del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo. Las autoridades insisten en la importancia de evacuar los edificios con sticker rojo, señal de riesgo total, y de contar con un plan familiar de emergencia para estas situaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa un edificio con uso restringido tras una inspección de riesgo?

Un edificio con uso restringido es aquel que, tras una revisión técnica, puede ser habitado solo en ciertas áreas previamente autorizadas. Las zonas señaladas como peligrosas permanecen bloqueadas hasta que se realicen reparaciones o se mitigue el riesgo, siguiendo las recomendaciones de la Unidad de Gestión del Riesgo y expertos en seguridad estructural.

¿Cuántos edificios en Cali podrían ser demolidos tras las evaluaciones de la Unidad de Gestión del Riesgo?

De acuerdo con la información oficial, la Unidad de Gestión del Riesgo ha identificado 36 estructuras candidatas para demolición tras las inspecciones realizadas en Cali. De ellas, 17 edificaciones ya recibieron aprobación por parte del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo para ser demolidas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.