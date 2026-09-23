Por: Noticiero 90 minutos

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Del 20 al 27 de septiembre de 2026, Cali será el escenario de la 'Semana de la Movilidad Sostenible', una iniciativa que busca transformar la manera en que ciudadanos y visitantes se trasladan en la ciudad. Según la subsecretaría de Movilidad Sostenible, el propósito es fomentar desplazamientos más seguros, responsables y, sobre todo, respetuosos con el espacio público, incluyendo a peatones y ciclistas como actores fundamentales en la movilidad urbana.

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De acuerdo con Carlos Alberto Santacoloma, subsecretario de Movilidad Sostenible, esta semana no solo invita a usar modos de transporte más limpios, sino que aspira a construir una Cali donde el respeto y la seguridad sean ejes de convivencia. El funcionario enfatizó que "la movilidad sostenible no es solamente una forma diferente de desplazarnos: es una oportunidad para construir una Cali donde podamos compartir el espacio público con mayor respeto y seguridad. Durante esta semana, queremos acercarnos a la ciudadanía, escucharla y, especialmente, generar procesos pedagógicos, que permitan transformar comportamientos y fortalecer una cultura de movilidad responsable y activa". Esta cita, tomada de la subsecretaría, da cuenta del enfoque pedagógico de la iniciativa.

Uno de los ejes centrales de la Semana de la Movilidad Sostenible es promover la llamada movilidad activa, es decir, incentivar los desplazamientos a pie, en bicicleta y la utilización del transporte público. Estas alternativas, según la información oficial, tienen el potencial de reducir la dependencia del vehículo particular; además, aportan a disminuir las emisiones contaminantes, la congestión vehicular y el ruido asociados al tránsito.

Las actividades planteadas durante la semana tendrán lugar en diferentes sectores de Cali, con énfasis en prácticas de movilidad segura y accesible para todos. La administración distrital ha reiterado el llamado para que la ciudadanía asuma comportamientos responsables, recordando la importancia de respetar a todos los actores viales: peatones, ciclistas y conductores.

El subsecretario recalcó que "queremos que esta Semana de la Movilidad Sostenible sea un espacio para aprender, participar y entender que cada decisión que tomamos al movilizarnos tiene un impacto en nuestra ciudad". Así, la estrategia busca que más personas reflexionen sobre sus hábitos de transporte y reconozcan que la movilidad sostenible es una construcción colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades se realizan durante la Semana de la Movilidad Sostenible en Cali?

En la Semana de la Movilidad Sostenible en Cali, la administración organiza eventos y campañas pedagógicas en diversos sectores de la ciudad. Estas actividades incluyen promoción de la movilidad activa como caminar, usar la bicicleta o el transporte público, así como jornadas de sensibilización para fomentar el respeto entre peatones, ciclistas y conductores.

¿Por qué es importante reducir la dependencia del vehículo particular en Cali?

Reducir el uso del vehículo particular resulta clave para disminuir la congestión vial, las emisiones de gases contaminantes y el ruido. De acuerdo con las autoridades de movilidad, optar por formas de transporte más sostenibles puede ayudar a crear una ciudad más incluyente y menos contaminada, beneficiando tanto la salud como la convivencia entre sus habitantes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.