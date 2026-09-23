Por: Noticiero 90 minutos

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La reconstrucción del Valle del Cauca tras el reciente terremoto ha puesto en la agenda pública la importancia de concretar grandes proyectos de infraestructura que apuestan por la competitividad y la integración de la región. En este contexto, la gobernadora Dilian Francisca Toro ha instado al Gobierno Nacional a acelerar la ejecución de iniciativas estratégicas para el departamento, según información publicada por 90 Minutos. La mandataria enfatizó la urgencia de avanzar, especialmente, en obras que ya cuentan con acuerdos previos y presupuestos definidos, pero que por trabas administrativas siguen en espera.

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Uno de los proyectos más relevantes es el Tren de Cercanías, propuesto para conectar a Cali con los municipios del sur del Valle del Cauca, incluida Jamundí. De acuerdo con la gobernadora, ya existía un convenio listo, con una inversión que ronda los 12 a 13 billones de pesos. De estos recursos, la región ya tenía asegurada una participación de 3,7 billones, mientras que el Gobierno Nacional asumiría el 70% restante. Sin embargo, la falta de firma impidió avanzar, lo que obligó a extender las vigencias futuras y esperar la aprobación definitiva por parte del Ministerio de Hacienda. Para Toro, este es el principal proyecto para el que se solicita cofinanciación nacional.

El impulso a la infraestructura vial y portuaria también es fundamental. La gobernadora destacó la urgencia del dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura —considerado clave para mantener la competitividad—, así como la necesidad de definir el futuro del tramo Mulaló-Loboguerrero, actualmente en una fase de arbitraje para destrabar su construcción. Además, la mandataria vinculó la importancia del corredor del Pacífico, de 498 kilómetros entre Buenaventura y Caimalito (en Risaralda), con la recuperación del sistema férreo tanto para un tren turístico como para el traslado de carga y pasajeros.

Por otro lado, Toro señaló que falta completar la doble calzada entre La Paila y Calarcá, cerca de 35 kilómetros pendientes de estructuración en la nueva concesión de Autopistas del Café, cuya vigencia actual terminará en 2027. Para la gobernadora, la inclusión de este tramo es determinante, ya que la vía fortalece la conexión entre Bogotá y Buenaventura, aportando además a la competitividad nacional.

Frente a las solicitudes, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, ratificó que el Gobierno Nacional revisará todas las propuestas y comprometió su gestión para “destrabar, acelerar y ejecutar” los proyectos, reconociendo que su culminación es vital para el desarrollo económico y la reducción de la brecha social, según declaraciones recogidas por 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Tren de Cercanías es prioritario para el Valle del Cauca?

El Tren de Cercanías representa una solución estratégica para conectar Cali con municipios del sur del departamento, lo que facilitaría la movilidad, integraría la región y fortalecería la competitividad. De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, este proyecto ya tiene parte de sus recursos asegurados, pero espera el apoyo definitivo del Gobierno Nacional para concretarse.

¿Cuál es el objetivo del dragado en el puerto de Buenaventura?

El dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura busca mantener y optimizar la capacidad del principal puerto del departamento, permitiendo la llegada de embarcaciones de mayor calado y fortaleciendo la competitividad del Valle del Cauca en comercio exterior y logística, según lo expuesto por la gobernadora y recogido por 90 Minutos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.