Por: Noticiero 90 minutos

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Desde este miércoles 23 de septiembre, el Sistema Masivo Integrado de Occidente (MÍO) fortalece su operación con la entrada en funcionamiento de cinco nuevos buses articulados eléctricos. Esta incorporación hace parte del proceso de reposición de la flota del concesionario GIT Masivo y está destinada a cubrir corredores viales de alta demanda, buscando ofrecer un servicio más eficiente a los usuarios. Según lo indicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, la meta es clara: mejorar la experiencia de los pasajeros para que esperen menos tiempo y disfruten viajes más confortables, empezando por la introducción de estos primeros articulados y, posteriormente, con la llegada de una flotilla aún mayor.

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De acuerdo con Daniel Parra, Director de Operaciones de Metro Cali, estos buses son modelo 2026, cuentan con una longitud de 18 metros y disponen de características modernas como conectividad USB y capacidad para 160 pasajeros. El tiempo de recarga de estos vehículos es de aproximadamente tres horas. Parra explicó que la renovación se traduce en mayor confiabilidad para los usuarios, ya que los articulados eléctricos permitirán atender rutas de alta afluencia con vehículos nuevos y gran capacidad, reduciendo las paradas por fallas y asegurando la autonomía suficiente para operar toda la jornada diaria.

La llegada de estos cinco articulados lleva la flota eléctrica del MÍO a un total de 41 buses: 35 busetones para rutas complementarias y seis articulados para las troncales principales. Rubén Chacón, subgerente de GIT Masivo, destacó el compromiso con la transformación y sostenibilidad del transporte público en la ciudad, subrayando la importancia de aumentar la cantidad de vehículos de cero emisiones en el sistema.

A futuro, Cali prevé la entrada de 45 nuevos busetones, de los cuales 33 serán eléctricos y 12 diésel con tecnología Euro VI, caracterizada por un control de emisiones más riguroso respecto a los modelos antiguos. Con esto, el MÍO planea fortalecer la presencia de alternativas limpias y seguir mejorando su flota. Además, el Concejo Distrital aprobó la incorporación de 340 buses adicionales, con el objetivo de reemplazar vehículos antiguos y responder así a las exigencias de los usuarios que dependen a diario del sistema de transporte masivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las características de los nuevos buses eléctricos del MÍO?

Los cinco buses eléctricos articulados del MÍO son modelo 2026, tienen 18 metros de largo y pueden transportar hasta 160 pasajeros. Cuentan con conectividad USB y un tiempo estimado de carga de tres horas, lo que permite que realicen recorridos completos durante el día. La inclusión de estos vehículos permitirá disminuir la frecuencia de fallas y ofrecer un servicio más confiable y puntual para los usuarios del sistema en Cali.

¿Qué significa la tecnología Euro VI en los buses diésel?

La tecnología Euro VI es un estándar de emisiones para vehículos diésel que establece límites más estrictos de contaminantes en comparación con versiones anteriores. Los 12 busetones diésel que llegarán a Cali cumplen esta normativa, lo que implica una reducción significativa en la emisión de partículas y gases contaminantes, contribuyendo a una operación más sostenible del sistema masivo de transporte frente a los modelos antiguos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.