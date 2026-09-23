Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella recibió un fallo judicial favorable que le permite seguir difundiendo imágenes en las que aparece caminando entre cadáveres envueltos en bolsas. La tutela que buscaba impedir la circulación de ese contenido desde las cuentas oficiales de la administración fue negada por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá, que dejó sin efecto la medida provisional que obligaba a retirar las publicaciones. Sin embargo, el juez recomendó que, en adelante, el mandatario actúe “mediante recursos menos invasivos de la dignidad, memoria e imagen” de los fallecidos, aunque dejó en claro que esta recomendación no implica censura ni restricción para la Presidencia.

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Este caso surgió debido a una tutela presentada por el congresista Santiago Osorio, quien solicitó que se protegieran los derechos de los niños frente a contenidos potencialmente dañinos, luego de que en las imágenes divulgadas aparecieran menores de edad entre los cuerpos. Posteriormente, Javier Ricardo Cabrera Cruz también radicó una tutela sobre el mismo tema. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó entonces acumular ambos procesos, quitándole el expediente al despacho laboral que había emitido la orden inicial y remitiéndolo al Juzgado Treinta Civil.

La medida cautelar original, dictada por el juez 14 laboral de Bogotá, solo aplicaba a las publicaciones en los canales oficiales de la Presidencia, mientras que el contenido siguió circulando en las redes personales de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con la defensa de la Casa de Nariño, la eliminación de esas imágenes en los canales institucionales volvía innecesario mantener la tutela.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) argumentó que los accionantes no tenían legitimidad, puesto que ninguno demostró vínculos familiares con los menores afectados por las imágenes. Por esta razón, el juez resolvió negar la tutela, señalando que no se vulneraron derechos fundamentales ni hubo quejas de familiares de las víctimas. A pesar de ello, en el fallo se dejó constancia de que las autoridades podrían dar a conocer resultados operacionales recurriendo a medios más respetuosos con la dignidad de los fallecidos y sus familias, aunque sin hacer de ello una obligación legal para el Gobierno.

El debate sobre la exhibición de estos cuerpos también fue abordado por la Defensoría del Pueblo. Su directora, Iris Marín, advirtió sobre los riesgos de normalizar el uso de imágenes de personas muertas en declaraciones oficiales, y rechazó cualquier intento de convertir la muerte en muestra de autoridad, insistiendo en que el Estado no debería entrar en competencia con los grupos armados en este tipo de prácticas.

¿Por qué negó el juez la tutela contra la difusión de imágenes de Abelardo de la Espriella?

El juez negó la tutela argumentando que los accionantes no tenían legitimidad, ya que no demostraron ser familiares de los menores presentes en las imágenes. Además, no se evidenció vulneración de derechos fundamentales ni quejas formales de familiares de las víctimas por la difusión de las imágenes.

¿Qué implicaciones tiene el fallo para futuras publicaciones de imágenes similares por parte de la Presidencia?

Aunque el fallo permite que la Presidencia siga publicando dichas imágenes, el juez recomendó emplear recursos menos invasivos de la dignidad de las víctimas y sus familias. Sin embargo, esta recomendación no es una orden judicial, por lo que no limita legalmente la difusión, pero sugiere mayor prudencia en futuras comunicaciones oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.