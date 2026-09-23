Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un voraz incendio sacudió la madrugada del miércoles 23 de septiembre en el sector Hato de la Virgen, en Ibagué, dejando a varias familias sin hogar y provocando el temor de que hechos como este se repitan en la zona. De acuerdo con testimonios recogidos por El Nuevo Día, como el de Humberto Márquez, adulto mayor damnificado, el fuego avanzó con una rapidez que impidió a los residentes rescatar sus pertenencias más valiosas. Márquez relató que su vivienda, en la que vivía con su hija, quedó completamente destruida: “Ahí se me quemó todo también”, expresó con tristeza mientras observaba los restos de lo que fue su hogar.

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El afectado aseguró además que no sería la primera vez que ocurre una situación similar en el sector. Márquez afirmó en la entrevista con El Nuevo Día: “Ya era la tercera vez que nos han metido candela”. Según su testimonio, los habitantes de la zona sospechan que los incendios han sido provocados por habitantes de calle que llegan al barrio y prenden fuego antes de huir. “Ellos prenden candela y salen corriendo”, añadió Márquez, señalando la preocupación entre vecinos ante la repetición de estos incidentes.

No obstante, hasta el momento las causas exactas del incendio aún deben ser establecidas formalmente por las autoridades. Lo que sí está claro es que la emergencia ocurrió cerca de las 4:30 de la madrugada y se propagó rápidamente, debido entre otros factores a que varias de las viviendas afectadas eran de madera. Según datos de la Alcaldía, siete casas resultaron censadas con daños, y aunque no se reportaron personas heridas, las pérdidas materiales fueron considerables: muebles, electrodomésticos, ropa y enseres quedaron reducidos a cenizas.

En respuesta inmediata, la Alcaldía de Ibagué coordinó la caracterización de las familias damnificadas y anunció la entrega de ayudas humanitarias, que incluyen mercados, kits de aseo, frazadas y artículos para niños. Además, se dispuso orientación psicosocial para quienes lo necesiten. Mientras tanto, equipos de socorro continúan con la limpieza y la evaluación de daños, a la espera de un dictamen oficial sobre el origen del incendio y de acciones concretas para prevenir nuevos casos. Márquez y los demás afectados insisten en la urgencia de soluciones duraderas, pues el riesgo de que vuelvan a verse en una tragedia similar, según relatan, sigue latente en el sector.

¿Qué causó el incendio en el Hato de la Virgen en Ibagué?

La causa del incendio ocurrido en la madrugada del 23 de septiembre en el Hato de la Virgen aún debe ser confirmada por las autoridades competentes. Aunque algunos habitantes, como Humberto Márquez, sospechan que fue provocado por habitantes de calle, no existe hasta el momento un informe oficial que establezca la razón exacta del origen del fuego.

¿Qué tipo de ayudas recibieron las familias afectadas por el incendio en Ibagué?

Según la Alcaldía de Ibagué, las familias damnificadas recibieron ayudas humanitarias tras la emergencia. Entre los apoyos brindados están mercados, frazadas, kits de aseo y elementos para los niños, así como acompañamiento psicosocial, mientras avanzan las labores de limpieza y recuperación de las viviendas perjudicadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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