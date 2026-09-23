La celebración de los 433 años de fundación de Tocancipá, en el marco del Festival de la Colombianidad, se vio empañada por graves alteraciones del orden público. Durante la jornada de este 22 de septiembre, una serie de protestas en rechazo al cobro del impuesto de valorización derivó en hechos violentos que pusieron en riesgo la integridad física de artistas, medios de comunicación y asistentes a los eventos culturales.

Sigue a PULZO en Discover

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía municipal condenó los desmanes y reiteró su respeto por el derecho ciudadano a la manifestación pacífica. Sin embargo, enfatizó que las diferencias deben tramitarse mediante el diálogo y las mesas técnicas dispuestas por la administración. Autoridades locales indicaron que se adelantan investigaciones para determinar si en las alteraciones participaron personas ajenas al municipio.

El alcalde de Tocancipá, Walfrando Forero, manifestó profunda preocupación por la seguridad suya y la de su familia, asegurando haber recibido múltiples intimidaciones en los últimos días. En medio de la coyuntura, el mandatario hizo un señalamiento público directo contra los concejales George Garzón y Orlando Agudo, responsabilizándolos ante cualquier atentado contra su vida o la de sus seres queridos, derivado de las acciones violentas anunciadas en las protestas.

Ante este panorama, la administración municipal anunció que, en coordinación con la Fuerza Pública, se fortalecerán las acciones y operativos de vigilancia para garantizar la convivencia y el normal desarrollo de los escenarios públicos.

Lee También

En el plano administrativo, la Alcaldía defendió el proceso de valorización asegurando que se continúan implementando medidas para garantizar la equidad de los contribuyentes. Según cifras de la entidad, más de 17.000 ciudadanos se han beneficiado con ajustes tramitados a través del Concejo Municipal.

Para atender las inquietudes ciudadanas, se habilitó personal especializado, líneas telefónicas y un correo institucional. Asimismo, el alcalde Forero anunció la realización de reuniones escalonadas con propietarios —inicialmente de grupos de 50 hasta llegar a 500 personas—, sector que concentra el 70 % de la valorización, con el fin de revisar las condiciones del cobro y aplicar los ajustes necesarios en beneficio de la comunidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.