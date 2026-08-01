Por: Portal Bogotá

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Este domingo 2 de agosto de 2026 se presentan cortes de luz en Bogotá, así como en los municipios de Cota, Funza y Tocancipá. De acuerdo con información oficial publicada por Enel Colombia, estos cortes corresponden a labores de mantenimiento programado en las redes de suministro de energía eléctrica. Las zonas concretas y horarios afectados fueron comunicados para que los usuarios puedan tomar las medidas preventivas necesarias.

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En Bogotá, la localidad de Bosa experimentará un corte en el barrio San Bernardino I, específicamente desde la calle 73 sur hasta la calle 75 sur, y entre la carrera 77 y la carrera 80. La suspensión iniciará a las 8:30 a. m. y se extenderá por 7 horas y 30 minutos. Por otra parte, en la localidad de Puente Aranda, el barrio Los Ejidos estará sin suministro desde las 7:45 a. m. por un lapso de 9 horas y 25 minutos, en la zona comprendida entre la carrera 40 y la carrera 42, y desde la calle 5 a la calle 7.

En los municipios aledaños a la capital, los cortes también formarán parte de actividades de mantenimiento. En Cota, la vereda Siberia estará sin luz a partir de las 8:00 a. m. y durante 6 horas. De manera similar, en Funza, la vereda Florida tendrá una suspensión en el mismo horario y por igual duración. Tocancipá verá afectada la vereda Canavita desde las 8:00 a. m. hasta completar 9 horas de interrupción.

Enel Colombia, la compañía responsable de la operación y mantenimiento de la red eléctrica, ha compartido recomendaciones para los usuarios. Entre las medidas sugeridas está desconectar los electrodomésticos durante el corte, lo que ayuda a evitar daños por posibles fluctuaciones del servicio. También se recomienda abrir la nevera lo menos posible para conservar adecuadamente los alimentos refrigerados. Para quienes tengan actividades en los horarios afectados, se aconseja una organización anticipada de sus tareas con el fin de minimizar inconvenientes. Si el personal técnico requiere acceso a edificios o conjuntos para efectuar los trabajos, Enel Colombia recuerda la importancia de validar la identidad de sus trabajadores marcando el 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca como medida de seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios y municipios tendrán cortes de luz en Bogotá y Cundinamarca el 2 de agosto de 2026?

Según la información suministrada por Enel Colombia, los cortes de luz programados este domingo afectarán el barrio San Bernardino I en la localidad de Bosa y Los Ejidos en Puente Aranda, así como las veredas Siberia (Cota), Florida (Funza) y Canavita (Tocancipá). Los horarios varían entre las 7:45 a. m. y las 8:30 a. m. con duraciones que oscilan entre 6 y 9 horas.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para enfrentar cortes de energía programados?

Enel Colombia aconseja desconectar los electrodomésticos durante la interrupción del servicio, abrir el refrigerador lo menos posible para conservar los alimentos, planificar previamente las actividades diarias teniendo en cuenta los horarios del corte y verificar la identidad del personal técnico si se requiere su ingreso para trabajos de mantenimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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