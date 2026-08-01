Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) de Bogotá presentó los resultados de su gestión entre junio de 2025 y julio de 2026, rindiendo cuentas sobre los avances en la conservación y protección del patrimonio de la ciudad. Durante este periodo, el IDPC resolvió 3.830 trámites y organizó 3.980 espacios de orientación ciudadana, lo que fortaleció el acompañamiento a propietarios, profesionales y ciudadanos interesados en la protección y conservación de los bienes históricos, según la información publicada en el portal oficial de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

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Uno de los logros más destacados por el IDPC fue la modernización de los procedimientos relacionados con los Bienes de Interés Cultural. Gracias a una estrategia de mejora en la atención y clarificación de los procesos, la entidad logró reducir en 25 % las radicaciones erróneas. Esto facilitó el acceso de la ciudadanía a los servicios patrimoniales y permitió que la atención fuera más clara, cercana y eficiente, conforme reportó el propio instituto.

En cuanto a la innovación en la gestión, el IDPC implementó las llamadas Aprobatones. Se trata de jornadas especiales que permiten aprobar trámites menores, como reparaciones locativas y primeros auxilios patrimoniales, en menos de 20 minutos. Este avance redujo sustancialmente los tiempos de respuesta y favoreció una respuesta oportuna ante necesidades de intervención rápida sobre Bienes de Interés Cultural, posibilitando así un cuidado más adecuado del patrimonio edilicio de Bogotá.

El impacto de estas medidas fue reconocido por la concejal Sandra Forero Ramírez, arquitecta urbanista y líder de la Subcomisión de Racionalización de Trámites del Concejo de Bogotá. Durante una sesión plenaria, Forero resaltó que “el IDPC hoy no se demora más de un mes recibiendo y resolviendo estos trámites”, destacando que la gestión demuestra eficacia cuando existe voluntad y recursos, sin necesidad de alterar las normas vigentes.

Para el IDPC, estos resultados evidencian un compromiso hacia un patrimonio más cercano a la ciudadanía, con servicios ágiles y eficientes. La entidad reiteró que continuará perfeccionando sus procesos para que la protección cultural contribuya al desarrollo urbano y a la preservación de la memoria colectiva, elementos vitales en la construcción de una ciudad que valora sus raíces.

¿Qué logros alcanzó el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en Bogotá durante el último año?

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural resolvió 3.830 trámites y desarrolló 3.980 espacios de orientación ciudadana, modernizó los procedimientos de Bienes de Interés Cultural, redujo en 25 % las radicaciones erróneas e implementó las Aprobatones para agilizar trámites menores en menos de 20 minutos.

¿Qué son las Aprobatones implementadas por el IDPC en Bogotá?

Las Aprobatones son jornadas especiales diseñadas por el IDPC para aprobar trámites patrimoniales de bajo impacto, como reparaciones menores o primeros auxilios, en menos de 20 minutos, facilitando la gestión y el cuidado del patrimonio cultural de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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