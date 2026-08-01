Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Hacienda de Bogotá definió el calendario y las condiciones que deberán cumplir las personas naturales, jurídicas y demás entidades para presentar la información exógena del año gravable 2025. Las normas quedaron consignadas en la Resolución DDI-024115 del 27 de julio de 2026, expedida por la Dirección de Impuestos de Bogotá, que detalla tanto los sujetos obligados como los requerimientos técnicos y de contenido de los reportes. La finalidad de esta información es facilitar estudios y cruces de datos que fortalezcan el control de las obligaciones tributarias en la ciudad, según lo señalado por la Secretaría de Hacienda.

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El reporte exógeno deberá entregarse entre el 13 y el 26 de octubre de 2026, y la fecha concreta dependerá del último dígito del número de identificación de cada obligado. Este sistema busca organizar de manera ordenada la recepción de los datos y asegurar la capacidad de verificación de la autoridad distrital.

De acuerdo con la normativa, se entiende por información exógena el conjunto de datos sobre operaciones económicas relevantes que deben ser entregados periódicamente a las autoridades tributarias. En el caso nacional, estos reportes se presentan ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mientras que en Bogotá deben ser reportados al organismo distrital, siguiendo lo dispuesto por la resolución respectiva.

La obligación varía según el tipo de entidad, sus actividades, volúmenes y características de las operaciones. De acuerdo con la Resolución DDI-024115, están cobijados los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio (ICA) que hayan recibido ingresos brutos de 3.500 Unidades de Valor Tributario (UVT) o más durante 2025, entidades públicas, comerciantes y sociedades que cumplan el tope, así como agentes de retención, bancos, aseguradoras, empresas tecnológicas, inmobiliarias y quienes actúen como grandes contribuyentes. Además, deben reportar compras superiores a 4 UVT y otros conceptos definidos en la resolución. Se recomienda revisar la totalidad de artículos de la norma para determinar la obligación según cada caso.

La entrega debe hacerse exclusivamente por la Plataforma de Información Digital Online (PIDO), siguiendo las especificaciones técnicas y formatos (Excel o archivo plano) establecidos en la ficha técnica anexa a la resolución. Es obligatorio conservar el certificado de presentación, emitido por la plataforma.

Se destaca que el incumplimiento, la entrega de información incompleta o errónea puede generar sanciones conforme al régimen tributario vigente. La entidad recomienda acceder a la plataforma directamente desde su sitio oficial, nunca desde enlaces de redes sociales o correos, para evitar fraudes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la información exógena y cuál es su función en Bogotá?

La información exógena es el reporte periódico de datos sobre operaciones económicas relevantes que personas y entidades deben entregar a las autoridades tributarias, de acuerdo con lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Su función es reforzar el control tributario, permitiendo cruces y verificaciones que buscan identificar inconsistencias y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en la ciudad.

¿Quiénes están obligados a presentar información exógena en Bogotá para 2025?

De acuerdo con la Resolución DDI-024115 del 2026, deben reportar empresas y personas naturales que durante 2025 hayan tenido ingresos iguales o superiores a 3.500 UVT, entidades públicas, agentes de retención, bancos, aseguradoras, empresas tecnológicas e inmobiliarias, entre otros. Se recomienda validar en la resolución todos los supuestos y artículos aplicables según la actividad realizada y los montos obtenidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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