Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para recibir una nueva temporada teatral, gracias a la iniciativa cultural ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, enfocada en respaldar el teatro independiente. Con el liderazgo del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la cartelera se enriquece con la presentación de ‘Vivir es un milagro’, una obra que se inscribe dentro del género de la tragicomedia y que utiliza el humor negro como principal recurso escénico. Según lo informado por Idartes, la pieza narra la historia de una madre que emprende una lucha diaria para obtener los medicamentos de su hijo, debiendo enfrentar una maraña de trámites y obstáculos burocráticos impuestos por el sistema de salud colombiano.

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De acuerdo con la información proporcionada por Idartes, ‘Vivir es un milagro’ se presentará desde el primero hasta el 31 de agosto de 2026, en el reconocido Teatro La Mama, ubicado en la localidad de Chapinero en Bogotá. El acceso es mediante boletería paga, según lo detallado en la programación oficial. La función principal será a las 7:30 de la noche, consolidando así el compromiso de promover espacios alternativos para el arte dramático en la ciudad.

Esta obra, como lo resalta Idartes, toma una situación cotidiana —la búsqueda de atención médica— y la convierte en un desarrollo escénico cargado de absurdos administrativos, donde cada trámite representa la experiencia de miles de familias que diariamente intentan acceder a servicios de salud. Esta representación no solo denuncia las fallas estructurales del sistema de salud colombiano, sino que articula drama e ironía para invitar a la audiencia a reflexionar y a cuestionar la lógica de los procedimientos burocráticos, tal como señalan los organizadores. La contradicción entre la gravedad de los problemas y el enfoque humorístico genera escenas que alternan la risa y el conmoverse, invitando a la empatía y la reflexión.

En palabras de los promotores, ‘Vivir es un milagro’ se convierte en un homenaje a la resiliencia, la dignidad y el amor familiar, poniendo en primer plano el valor de la solidaridad y la esperanza cuando las instituciones no brindan respuesta. Así, Idartes ratifica su labor en la promoción cultural, abriendo espacios donde el arte se encuentra con las realidades sociales de la ciudad.

¿Cuál es la temática principal de la obra ‘Vivir es un milagro’ presentada en el Teatro La Mama?

La obra centra su relato en la lucha de una madre por conseguir medicamentos para su hijo, enfrentando las dificultades del sistema de salud colombiano, el exceso de trámites y la burocracia. A través del humor negro y el drama, la pieza critica las fallas estructurales de la atención en salud, buscando generar reflexión y empatía en la audiencia.

¿Dónde y cuándo se presentará ‘Vivir es un milagro’ en Bogotá y cómo se puede asistir?

Según la información de Idartes, la obra tendrá funciones del primero al 31 de agosto de 2026 en el Teatro La Mama, ubicado en la calle 63 #9-60 de Chapinero Central. Las funciones serán a las 7:30 p. m. y la entrada es paga, requiriendo boleto para el ingreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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