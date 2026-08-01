Por: Portal Bogotá

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La Ciclovía de Bogotá se consolida una vez más como un espacio emblemático para la recreación y el deporte al aire libre, ofreciendo a los habitantes y visitantes de la capital una experiencia gratuita y segura todos los domingos y festivos entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m., de acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Durante la jornada del próximo domingo 2 de agosto de 2026, la ciudad preparará una amplia programación que fomenta la movilidad sostenible y la integración ciudadana, aprovechando un circuito de 141,46 kilómetros distribuidos por algunas de las vías más relevantes de Bogotá.

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La Ciclovía no solo consiste en la habilitación de rutas para el ejercicio, sino que es escenario para diversas iniciativas. Entre las actividades programadas para esta edición, se cuenta con presencia de servidores sociales que ejecutan su servicio social estudiantil en los corredores vehiculares. Además, la ‘Escuela de la Bicicleta’ funcionará en cinco puntos específicos de la ciudad, y los asistentes encontrarán el programa ‘Bogotá en Forma’ con clases de actividad física en sectores como el Parque Nacional y el Parque Santander.

La Secretaría Distrital de Salud, por su parte, dispondrá puntos denominados ‘Cuídate, sé feliz’ en varios tramos de la Ciclovía para fortalecer la atención pública, incluyendo orientaciones sobre salud sexual y reproductiva, así como tamizajes de infecciones de transmisión sexual como sífilis, VIH y hepatitis b, dirigidos a mayores de 14 años. Además, el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) realizará jornadas de sensibilización sobre donación celular para personas entre 18 y 55 años.

Las actividades deportivas se complementan con eventos sociales como trotes recreativos, organizados tanto por la alcaldía local de Suba como por clubes de running, quienes invitarán a la ciudadanía a recorrer distancias entre uno y quince kilómetros. Paralelamente, marcas y fundaciones activarán espacios de adopción de mascotas, muestras de productos, actividades para animales de compañía, y campañas de conciencia ciudadana.

De acuerdo con el IDRD, para esta edición habrá una suspensión temporal de la calzada de Ciclovía de la carrera 60 entre la calle 53 y la calle 66B, debido a la realización de Bogotá Góspel. Por seguridad, se insiste en verificar la identidad de las personas que ofrezcan servicios y recordar que el personal del programa no solicita objetos personales ni invita a usuarios a desplazarse a sitios apartados.

¿Cuáles son las principales actividades y servicios disponibles en la Ciclovía de Bogotá este domingo 2 de agosto?

Durante la jornada del domingo 2 de agosto de 2026, la Ciclovía de Bogotá ofrecerá actividades como recorridos en bicicleta o a pie, clases deportivas, puntos de salud, tamizajes para infecciones de transmisión sexual, campañas de adopción animal, trotes recreativos y activaciones de marca. También se contará con programas sociales y de sensibilización ciudadana en diversos puntos del circuito.

¿En qué sectores de Bogotá habrá cierre de la Ciclovía y por qué motivo?

Según información del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, este domingo la calzada de la Ciclovía se suspenderá entre la carrera 60 y la calle 53 hasta la calle 66B, incluyendo la calle 66B entre carrera 60 y carrera 58, debido a la realización del evento Bogotá Góspel, permitiendo así la organización y seguridad del evento en esa área específica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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