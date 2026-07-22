Lo que debía ser un tranquilo y rutinario paseo nocturno en compañía de su mascota se transformó en una pesadilla violenta para un joven residente del norte de Bogotá. Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado lunes festivo 20 de julio en un parque del exclusivo y tradicional barrio Nicolás de Federmán, ubicado en la localidad de Teusaquillo, según informó Citytv.

Sigue a PULZO en Discover

En cuestión de segundos, la tranquilidad de la zona se vio interrumpida cuando dos delincuentes armados interceptaron a la víctima con el único propósito de arrebatarle su teléfono celular. La situación, que quedó registrada por las cámaras de seguridad del sector, evidencia el nivel de agresividad con el que operan los asaltantes en las calles de la capital, donde sacar a pasear una mascota o caminar hacia una tienda local se ha convertido en una actividad de alto riesgo para la ciudadanía, de acuerdo con el citado medio.

De acuerdo con los registros fílmicos y los testimonios recopilados en el lugar de los hechos, el joven caminaba por el parque cuando fue sorpresivamente abordado por los dos sujetos. En un instinto defensivo y buscando evitar que los criminales se llevaran su dispositivo móvil, la víctima lanzó el celular al suelo. Sin embargo, lejos de amilanarse o desistir del hurto, la reacción del asaltante fue de una sevicia desmedida: desenfundó un arma de fuego y le disparó directamente en una pierna al ciudadano antes de emprender la huida junto a su cómplice.

Las detonaciones alertaron de inmediato a los habitantes del sector, quienes salieron de sus viviendas para socorrer al joven herido y tratar de ubicar a los responsables, quienes escaparon raudos a bordo de un vehículo de color gris donde, al parecer, los esperaba un tercer integrante de la banda para facilitarles la escapatoria, según el informe periodístico.

Lee También

Medios locales lograron hablar con el padre del joven afectado, quien confirmó que, afortunadamente, su hijo se encuentra fuera de peligro vital, aunque debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia debido a las graves lesiones ocasionadas por el impacto de bala en su extremidad inferior. Mientras el ciudadano se recupera de las secuelas físicas y emocionales del ataque, la comunidad de Nicolás de Federmán alzó su voz de protesta para exigirle a las autoridades distritales y a la Policía Metropolitana una reacción inmediata que permita dar con la captura de los delincuentes. Los residentes insisten en que la vigilancia en la zona es insuficiente y que los patrullajes policiales se reducen a medidas temporales que desaparecen a los pocos días de haber sido solicitadas formalmente mediante cartas enviadas a la Alcaldía y a las autoridades competentes, de acuerdo con la cadena televisiva.

La indignación vecinal no es gratuita, pues los habitantes aseguran que este no es un caso aislado, sino el reflejo de una problemática de inseguridad que se ha vuelto sistemática y recurrente en el barrio. Paula Camargo, una de las residentes del sector, relató con preocupación que los hurtos ocurren a cualquier hora del día y bajo diversas modalidades. Recordó, a manera de ejemplo, el caso reciente de una mujer residente en calidad de inquilina que fue despojada de su celular en uno de los callejones cercanos cuando se dirigía a una panadería del barrio. Los testimonios coinciden en señalar que la delincuencia acecha permanentemente las esquinas y parques, generando un clima de zozobra constante entre quienes viven y transitan por Teusaquillo, dejando en evidencia que las promesas de seguridad siguen sin materializarse en las calles bogotanas, según el citado portal.