En la tarde de este martes 21 de julio se registró un incendio en el municipio de Chía (Cundinamarca), puntualmente en la salida norte de la Autopista, frente a la clínica Universidad de la Sabana.

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De acuerdo con las primeras imágenes, se trató de un incendio forestal de pequeñas proporciones que no dejó personas lesionadas.

(Vea también: Emergencia en Boyacá por grave incendio forestal; llamas se extendieron durante la noche)

Según Blu Radio, investigan si el fuego habría sido provocado por la falla de un transformador en el sector. Sin embargo, aún se desconocen las causas de la conflagración.

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🚨 Incendio forestal cerca de la Clínica Universidad de La Sabana. Un incendio forestal de pequeñas proporciones se registró en la salida norte de la Autopista, frente a la Clínica Universidad de La Sabana. De acuerdo con el capitán de Bomberos de Cundinamarca, la emergencia ya… pic.twitter.com/eB5dZDxtHA — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 21, 2026

Entre las recomendaciones a quienes transitan por el sector, piden evitar acercarse a la zona y a los conductores, facilitar el paso de las unidades de emergencia para controlar las llamas.

Por su parte, el capitán de Bomberos de Cundinamarca dio a conocer que la emergencia ya fue controlada y no representa riesgo para la comunidad.

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