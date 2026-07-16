Se presentó una emergencia en Bogotá durante la tarde de este jueves 16 de julio por cuenta de un incendio forestal. La conflagración ocurrió en un lote sobre un lote de la avenida Guayacanes con calle Décima, en el sur de la ciudad.

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Videos hechos por varios residentes y transeúntes del sector evidenciaron la gravedad de la situación, pues varios árboles del lugar se prendieron y expulsaron grandes cantidades de humo. Además, gran parte del césped quedó completamente chamuscado.

#BOGOTÁ. A esta hora, el Cuerpo de Bomberos oficiales atienden un fuerte incendio forestal en un lote de la Av. Guayacanes con Calle 10, sector de El Tintal, en la loc/Kennedy, el cual genera alarma entre los vecinos debido a las densas columnas de humo que se extienden por la… pic.twitter.com/Qvnrb4aJVo — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 16, 2026

La densidad del humo afectó la visibilidad de peatones, conductores y otras personas. Inclusive, residentes de los edificios aledaños fueron evacuados; varios habitantes expresaron que las fumaradas entraron en las viviendas y provocaron ahogamientos e irritaciones, por lo que tuvieron que salir de sus hogares.

“La situación se volvió insostenible cuando el apartamento se inundó de humo y afectó nuestra respiración. Tuvimos que evacuar y caminar dos cuadras con los ojos irritados y poca posibilidad de respirar protegiéndonos las vías respiratorias con un paño húmedo”, expresó a través de redes una mujer que vive por la zona.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá atendió la emergencia y no reportó que el incidente dejara lesionados. A su vez, aseguró que el área fue asegurada y que el incendio fue controlado, aunque siguió echando chorros de agua para dispersar las partes quemadas.

Actualización: Continuamos haciendo ataque directo con agua y control con herramienta manual. La situación se encuentra controlada. pic.twitter.com/dDlMBOowqO — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) July 16, 2026

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