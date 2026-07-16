Por: Caracol TV

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Una grave situación de seguridad se registró en una institución educativa de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, donde una estudiante de 15 años resultó herida tras recibir un disparo presuntamente realizado por otro alumno dentro de un salón de clases. El hecho encendió las alarmas entre la comunidad educativa y abrió una investigación para esclarecer cómo un menor logró ingresar un arma de fuego al plantel.

Estudiante de 15 años terminó herida en las piernas

Según el reporte del Ojo de la Noche de Noticias Caracol, el incidente ocurrió durante la jornada académica mientras varios estudiantes se encontraban en clase. Las primeras versiones recopiladas por las autoridades señalan que el presunto responsable sería un compañero de la víctima, también menor de edad, quien habría llevado un revólver a la institución.

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La estudiante fue trasladada de urgencia al Hospital de Kennedy, donde permanece bajo observación médica. Según los reportes iniciales, el proyectil impactó sus piernas y los especialistas adelantan exámenes para evaluar el alcance de las lesiones y determinar el tratamiento que debe seguir.

El caso tomó mayor relevancia luego de conocerse el testimonio de la madre de la adolescente, quien relató que su hija le contó que, momentos antes del disparo, el estudiante involucrado le habría dicho que le iba a disparar. Sin embargo, la menor pensó que se trataba de una broma y no imaginó que la amenaza se materializaría segundos después. Según el relato familiar, el joven activó una alarma, se lanzó al piso y posteriormente se escuchó la detonación. Fue entonces cuando la estudiante manifestó que no podía sentir sus piernas.

“El chico puso una alarma y mi hija estaba mirando hacia el frente. Fue cuando ella dice que él se tira al piso y luego ella manifestó: ‘No siento mis piernas’. Le disparó y lesionó sus dos piernitas. (…) Yo quiero que este caso no quede impune. Toca hacer justicia porque esto no puede pasar en los colegios, que estén dejando entrar alumnos con armas”, narró la madre de la víctima.

Tras la emergencia, la Secretaría de Educación de Bogotá informó que activó la ruta de atención junto con la Secretaría Distrital de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia y Adolescencia. La entidad aseguró que se está brindando acompañamiento a los estudiantes involucrados y a sus familias, además de colaborar con las investigaciones para establecer las circunstancias exactas de lo sucedido. El menor involucrado fue aprendido por las autoridades y trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para adolescentes, donde enfrentará el proceso judicial para esclarecer las circunstancias del ataque.

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¿Quién es el papá del joven que le disparó a compañera en colegio de Bogotá?

Las primeras indagaciones señalan que el revólver utilizado en el ataque pertenecería al padre del menor aprehendido, quien sería un integrante activo de la Policía Nacional. Esta circunstancia ha motivado a la familia de la adolescente a exigir justicia y transparencia en el proceso, manifestando su temor ante una posible impunidad derivada del cargo del progenitor del agresor.

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