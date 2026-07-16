La versión entregada por la madre de la estudiante de 17 años que resultó herida con un disparo dentro de un colegio de la localidad de Kennedy, en Bogotá, abrió nuevos interrogantes sobre lo ocurrido en el plantel educativo. La mujer aseguró que su hija fue amenazada por otro alumno antes de recibir el impacto y cuestionó los controles de seguridad para impedir el ingreso de armas a la institución.

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En declaraciones entregadas a Citytv, la madre relató que la adolescente alcanzó a decirle que, tras recibir el disparo, cayó al piso y perdió la sensibilidad en las piernas. “Mi hija cayó al piso y dijo ‘no siento mis piernas’. No sé qué tipo de seguridad tienen en los colegios, ¿por qué dejan entrar a un niño con un revólver?”, manifestó la mujer, quien exigió respuestas sobre lo sucedido.

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La familiar también afirmó que, según el relato de su hija, el estudiante señalado la habría amenazado momentos antes del hecho. “El niño la amenazó y le dijo ‘le voy a pegar un tiro’ y en ese momento ella sintió el impacto. Además, él dice que esa arma le pertenece. Y es que el proyectil entró por la pierna”, aseguró, versión que ahora hace parte de las investigaciones adelantadas por las autoridades.

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No obstante, otra de las hipótesis conocidas hasta ahora apunta a que el disparo habría sido accidental. De acuerdo con Noticias RCN, las primeras indagaciones indican que el arma estaba siendo manipulada por otro estudiante dentro del colegio y que, presuntamente, se accionó por error, provocando la emergencia que obligó al traslado inmediato de la menor a un centro asistencial.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Bogotá recopiló testimonios y otras evidencias para establecer cómo ingresó el arma de fuego al plantel y reconstruir la secuencia exacta de los hechos. Ese material será determinante para esclarecer si existió una agresión intencional o un accidente, así como para definir las responsabilidades correspondientes.

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