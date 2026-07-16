Un inicio de jornada sumamente complicado y de alta congestión enfrentan los viajeros y transportadores que intentan movilizarse entre Bogotá y los Llanos Orientales. En la mañana de este jueves 16 de julio, un grave accidente de tránsito obligó a las autoridades viales a ordenar el cierre total de la Vía al Llano, dejando incomunicada temporalmente a esta importante región con el centro del país.

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El siniestro vial se registró exactamente a la altura del kilómetro 14+800, en jurisdicción del municipio de Chipaque, Cundinamarca. De acuerdo con los reportes preliminares entregados por las autoridades, dos motocicletas colisionaron de manera violenta por causas que en este momento son materia de investigación por parte de las unidades de tránsito.

La gravedad del impacto no solo radicó en el choque físico de los vehículos, sino en la emergencia posterior: tras la fuerte colisión, una de las motocicletas involucradas terminó completamente envuelta en llamas en plena carretera. El incendio del vehículo encendió las alarmas de los usuarios de la vía y provocó una rápida movilización de los bomberos, organismos de socorro y personal de la concesión vial para controlar el fuego y evitar una tragedia mayor.

Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades de tránsito confirmaron que fue necesario restringir por completo el paso de vehículos en ambos sentidos. El cierre total se mantendrá activo mientras los equipos de emergencia adelantan las labores de atención del accidente, retiran los restos quemados y las motocicletas de la calzada, y verifican minuciosamente que existan condiciones óptimas de seguridad para reactivar el flujo vehicular.

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Los organismos de tránsito y la concesionaria hicieron un llamado urgente a todos los conductores que se dirigen hacia el sector para que tengan paciencia, atiendan estrictamente las indicaciones del personal en la zona y, de ser posible, eviten desplazarse hacia este punto afectado si no es estrictamente indispensable. Asimismo, se recomendó estar atentos a los canales de información oficial para conocer en tiempo real el reporte de reapertura de este corredor clave.

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