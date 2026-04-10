Se espera que la apertura sea gradual a partir de las 11:00 a. m. de este viernes 10 de abril, iniciando desde el sector de El Uval, en la localidad de Usme (Bogotá). La normalización del tráfico dependerá del avance de los ciclistas, quienes tienen previsto arribar al Parque Los Fundadores en Villavicencio sobre esa misma hora.

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Los viajeros que planean desplazarse entre Bogotá y Villavicencio este viernes 10 de abril deberán armarse de paciencia. Debido a la celebración del aniversario número 186 de la capital del Meta, se llevará a cabo una masiva travesía ciclística que obligará al cierre total de la vía durante la mañana.

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De acuerdo con el cronograma oficial, las restricciones comenzaron desde la madrugada para garantizar la seguridad de los cerca de 17.000 participantes que espera recibir la Alcaldía de Villavicencio.

Sentido Bogotá–Villavicencio: los cierres iniciaron a las 5:00 a. m. en el sector de El Tablón y se extendieron progresivamente hasta el peaje Boquerón a las 6:40 a. m.

Punto crítico en Bogotá: el sector de El Uval, en la localidad de Usme (kilómetro 0), permanece cerrado desde las 6:00 a. m.

Sentido Villavicencio–Bogotá: las restricciones empezaron a las 8:15 a. m. en Llano Lindo y avanzaron hasta el peaje Naranjal hacia las 9:30 a. m.

Con motivo del desarrollo de la travesía ciclística, invitamos a los usuarios y residentes aledaños al corredor vial Bogotá-Villavicencio a programar su viaje con anticipación y a estar muy atentos a las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte. pic.twitter.com/fcrE6tqjvV — Coviandina (@CoviandinaSAS) April 9, 2026

¿Qué es la Travesía Ciclística Bogotá–Villavicencio 2026?

La Travesía Ciclística Bogotá–Villavicencio se consolida como uno de los eventos recreodeportivos más grandes de la región. Para este año, el recorrido comprende un trayecto total de 86 kilómetros, partiendo desde la salida de Bogotá y culminando en la capital del departamento del Meta.

De acuerdo con los reportes oficiales de la organización, la convocatoria ha superado las expectativas iniciales:

Inscritos actuales: más de 12.000 personas.

Proyección final: se espera que aproximadamente 17.000 ciclistas tomen la partida el día del evento.

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Se hace un llamado a los viajeros y transportadores que utilizan habitualmente este corredor vial. La Policía de Tránsito y Transporte estará a cargo de los puntos de control y la regulación del flujo vehicular.

Se advierte que, una vez finalizado el evento y habilitado el paso, el flujo vehicular podría tardar un par de horas adicionales en normalizarse completamente. Se recomienda a los usuarios estar atentos a los canales oficiales para conocer el estado de la vía en tiempo real.

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