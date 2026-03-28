La vía Bogotá-Villavicencio amaneció este sábado 28 de marzo con un nuevo dolor de cabeza, a cuentas del accidente de una tractomula en el kilómetro 44. De acuerdo con las autoridades, el vehículo de carga iba a ingresar por el puente militar I, pero perdió el control, se salió de la vía y chocó contra la estructura.
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Esto causó que el camión quedara incrustado en un costado del corredor y provocara un cierre en la vía, causando afectaciones en la movilidad vehicular de la vía al Llano.
#VIALLANO | Está cerrado totalmente el km 44+700 en la vía Bogotá-Villavicencio debido a un vehículo de carga que se sale de la rampa de ingreso al puente militar I golpeando la estructura.Lee También
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Personal de @CoviandinaSAS está a la espera de grúas para mover el vehículo debido a su… pic.twitter.com/NLEk7seuZj
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 28, 2026
Desde horas de la madrugada, las autoridades se encuentran haciendo labores de desvíos para evitar que la movilidad colapse, precisamente porque el siniestro se dio un día antes del inicio de Semana Santa, en el que se prevé que millones de vehículos se muevan por este importante sector.
Hasta el momento, se han habilitado pasos alternos por el sector de El Tablón y Guayabetal, entre los kilómetros 35 y 58. Aún se está a la espera de grúas para remover el vehículo afectado, debido a su gran tamaño y peso
Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad por el accidente de tránsito.
#VIALLANO | Se realizan pasos alternos desde el k35+000 El Tablón hasta el k58+000 Guayabetal por la atención del siniestro vial en el puente metálico I sentido Bogotá – Villavicencio. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/N9DQCnOBDg
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