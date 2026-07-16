La Policía de Bogotá investiga un grave hecho de violencia ocurrido en una institución educativa de la localidad de Kennedy, donde una estudiante de 15 años resultó herida con un arma de fuego presuntamente accionada por otro alumno.

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Posteriormente, la menor recibió atención médica y, según informó la Secretaría de Educación, se encuentra fuera de peligro. De acuerdo con Noticias RCN, el episodio ocurrió durante la mañana del martes 16 de julio y provocó una rápida respuesta de docentes, personal de emergencia y uniformados.

Las primeras indagaciones apuntan a que el arma habría sido manipulada por otro estudiante dentro del plantel. Sin embargo, según informó el noticiero, el adolescente accionó disparó por error y provocó la emergencia.

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“No sé qué está pasando en esa institución. ¿Por qué no hay seguridad con los alumnos? ¿Por qué un niño entra con un arma y ni siquiera los vigilantes se cercioran de lo que ingresan? O sea, ¿para qué está un vigilante en un colegio?, ¿para solo abrir una puerta?”, indicó la madre de la menor afectada en diálogo con City TV.

Secretaría de Educación activó ruta de atención

La entidad también indicó que trabaja de manera conjunta con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y anunció el acompañamiento psicosocial tanto para los estudiantes como para la comunidad educativa.

Por su parte, la Policía recopiló testimonios y otros elementos que permitan establecer cómo ingresó el arma al colegio y cuál fue la secuencia de los hechos. Ese material será clave para definir las actuaciones que correspondan dentro del proceso de investigación.

El caso volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los controles de seguridad en las instituciones educativas y las estrategias para prevenir hechos que puedan poner en riesgo la integridad de estudiantes y docentes. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reiteraron que el principal objetivo es esclarecer lo sucedido y garantizar el acompañamiento a los menores involucrados.