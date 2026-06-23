La investigación por la muerte de Valeria Afanador, la menor de 10 años que desapareció del colegio donde estudiaba en Cajicá y posteriormente fue encontrada sin vida cerca del río Frío, dio un nuevo paso judicial. La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio culposo a Emily Vivian Fuentes Hernández y a Danny Javier Ochoa, responsable del área de infraestructura del colegio Gimnasio Los Laureles.

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Según el ente investigador, ambos habrían incumplido deberes relacionados con el cuidado, supervisión y seguridad dentro de la institución educativa, hechos que hoy hacen parte del proceso judicial.

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De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía durante la audiencia, los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2025.

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Ese día, Valeria se encontraba en jornada académica habitual y, según el expediente, no existía una actividad externa ni un periodo autorizado de descanso cuando salió del aula.

La Fiscalía explicó que el descanso de los estudiantes estaba programado para las 10:05 de la mañana, pero la menor abandonó el salón a las 9:54 a. m., mientras se encontraba bajo supervisión de la docente imputada.

Durante la diligencia judicial, el ente acusador señaló que la profesora tenía asignadas funciones relacionadas con la vigilancia, acompañamiento y cuidado directo de la estudiante.

La investigación también incluyó la revisión de registros de videovigilancia del plantel. Según la Fiscalía, las cámaras captaron a Valeria desplazándose a las 10:06 de la mañana hacia una zona cercana al cerramiento del colegio. Posteriormente dejó de aparecer en las grabaciones.

Para los investigadores, la menor habría salido del establecimiento por medio de una abertura existente en la malla perimetral, llegando a una zona exterior contigua al cauce del río Frío.

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Ese recorrido, según la hipótesis judicial, terminó en el hecho que causó su muerte. Dentro del proceso también fue vinculado Danny Javier Ochoa, encargado del área de infraestructura del colegio.

La Fiscalía sostuvo que el deterioro del cerramiento no era una situación nueva y que existían advertencias previas sobre el estado de la malla.

De acuerdo con el ente acusador, el funcionario habría tenido conocimiento de la existencia de aberturas reportadas por personal de seguridad, pero no se habrían tomado acciones efectivas para corregirlas o asegurar el perímetro.

Durante la audiencia, la Fiscalía concluyó que tanto la docente como el encargado de infraestructura tenían posición de garantía frente al cuidado de la menor y frente a las condiciones físicas de seguridad del establecimiento.

Qué determinaron las autoridades sobre la muerte de Valeria

Las investigaciones establecieron que la niña falleció por insuficiencia respiratoria tras ingerir agua y barro, luego de caer al río Frío, ubicado junto al perímetro del colegio.

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Tras el caso, la Gobernación de Cundinamarca ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Los Laureles.

La medida, según lo anunciado por las autoridades departamentales, entrará en vigencia una vez finalice el calendario académico de 2026.

El proceso judicial continúa y será la justicia la que determine si existieron responsabilidades penales por las omisiones señaladas dentro de la investigación.

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