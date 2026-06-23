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La comunidad del municipio de La Unión, en el norte de Nariño, manifestó su preocupación tras el homicidio de Antidio Muñoz Cadena, de 75 años. El hecho se registró en la vereda El Salao, luego de la jornada correspondiente a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.
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Según información preliminar de las autoridades, el adulto mayor se encontraba en una reunión familiar cuando se presentó una discusión relacionada con temas políticos. La situación derivó en una confrontación que terminó en un hecho violento.
De acuerdo con los primeros reportes, un familiar, señalado de manera extraoficial como su hermano, habría accionado un arma de fuego en su contra, causándole la muerte en el lugar. Tras lo ocurrido, el presunto responsable abandonó la zona.
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Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda para ubicar al señalado agresor, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso y determinar responsabilidades. Por su parte, unidades de criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias.
El hecho es materia de investigación y se mantiene bajo seguimiento de las autoridades competentes.
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