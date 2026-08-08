Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El 7 de agosto se convierte en una fecha inédita para la historia moderna de Colombia, no solo por el cambio de mando presidencial, sino porque, por primera vez, la posesión del presidente se realizará fuera de Bogotá. Según El Diario, la investidura de Abelardo de la Espriella como presidente tendrá lugar en la Arena USC de Cali, un hecho sin precedentes que lleva a analizar más allá del simbolismo lo que verdaderamente implica para la política nacional.

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Desde la perspectiva jurídica, el traslado de la ceremonia fue respaldado por la Constitución. El artículo 192 exige que el presidente jure su cargo "ante el Congreso", pero no limita la ubicación exacta. Por su parte, el artículo 140 otorga al Congreso la facultad de reunirse en otra ciudad si ambas cámaras lo acuerdan, algo que ocurrió con el voto mayoritario tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. De acuerdo con El Diario, este cambio de sede fue debidamente autorizado, cumpliendo así con los requisitos constitucionales.

Originalmente, la propuesta de hacer la ceremonia en una guarnición militar fue descartada, en defensa del principio republicano fundamental de que el poder civil debe prevalecer sobre el militar. Elegir finalmente un recinto civil como la Arena USC refuerza el mensaje de subordinación de las fuerzas armadas al gobierno civil, lo que mantiene la integridad de las instituciones democráticas.

Más allá de lo formal, el discurso de De la Espriella se centra en gobernar desde y para las regiones, respaldando la descentralización. El compromiso con entidades territoriales como la Región Caribe se suma a las herramientas legales ya existentes, como las que describen la autonomía regional y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011). Sin embargo, y como subraya El Diario, a pesar de este marco legal, muchas de estas disposiciones continúan siendo promesa y no realidad.

El artículo resalta que descentralizar genuinamente va mucho más allá de una ceremonia simbólica: implica trasladar competencias y recursos a las regiones. El verdadero avance sería expedir una Ley de Competencias que permita la real entrada en vigor de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), la cual incrementa progresivamente las transferencias a los territorios. Así se evitaría que las regiones terminen cargando obligaciones sin recibir los recursos necesarios para gestionarlas.

Finalmente, el reto para el gobierno de De la Espriella es materializar el discurso regionalista en transformaciones institucionales concretas, mejorar el acceso a la justicia en territorios apartados y luchar contra la corrupción, un flagelo que afecta todas las regiones. La legitimidad de su gobierno dependerá, según El Diario, de estos avances tangibles, y no solo del número de símbolos en la ceremonia de posesión.

¿Qué implica descentralizar el poder en Colombia según el nuevo gobierno?

Descentralizar implica transferir competencias y recursos reales a las regiones, no solo realizar actos simbólicos. De acuerdo con El Diario, esto exige aprobar una Ley de Competencias y garantizar transferencias efectivas a los territorios por medio del Sistema General de Participaciones (SGP), evitando así que las regiones solo reciban obligaciones sin los medios suficientes para ejercerlas.

¿Cómo puede acercarse la justicia a las regiones en Colombia?

Acercar la justicia implica crear condiciones para que los ciudadanos en regiones remotas tengan acceso efectivo al Sistema Penal Acusatorio y a las garantías procesales. Según El Diario, esto requiere fortalecer la infraestructura judicial y evitar que todas las grandes decisiones estén centralizadas en Bogotá, equilibrando coerción estatal con respeto a los derechos y la independencia del poder judicial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.