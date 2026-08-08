Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Fernando Chica Betancourt será recordado por la impronta que dejó en Santa Rosa de Cabal, municipio al que llegó hace más de veinticinco años desde Bucaramanga, Santander, en busca de nuevas oportunidades. Según lo relata Liliana María Álvarez Henao en el diario local, el exconcejal y empresario se convirtió durante su vida en un referente del liderazgo social y educativo. La suya fue una historia marcada tanto por la tragedia familiar, ya que sufrió el secuestro y desaparición de su padre sin obtener nunca respuestas, como por el ejemplo de resiliencia y dedicación que le brindó su madre y seres queridos.

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Aunque durante más de dos décadas estuvo al frente de un reconocido almacén de ropa femenina, la huella de Fernando Chica no se limitó al ámbito empresarial. Vecinos y allegados lo recuerdan como un hombre profundamente humano, sereno, generoso y siempre dispuesto a servir; características que le permitieron trascender más allá de su trabajo y ganarse el aprecio en la vida política y cívica de la localidad cafetera.

Uno de los capítulos más emblemáticos de su legado fue la defensa incansable del Colegio Santa Catalina Labouré, fundado en 1934 por la comunidad religiosa de las Hermanas Vicentinas y convertido desde 1951 en una ‘escuela normal’ que formó generaciones de educadoras para Risaralda y otras regiones de Colombia. Cuando problemas administrativos y el deterioro estructural amenazaron con trasladar definitivamente la sede del colegio, Fernando Chica, junto con Libia Valencia, Héctor Fabio Valencia, docentes, alumnos y padres de familia, promovió el Comité Todos Somos Labouré. De acuerdo con ‘El Diario’, este colectivo lideró manifestaciones culturales, vigilias y encuentros con representantes de todos los niveles de gobierno para evitar el traslado y exigir la reconstrucción.

La lucha no fue sencilla. El consorcio portugués Mota-Engil, responsable de la obra, presentó continuos incumplimientos y retrasos en la entrega, una situación que —según lo documentado por el diario— afectó a numerosas instituciones educativas del país. Sin embargo, la perseverancia del comité, bajo el liderazgo de Fernando, permitió la terminación anticipada de los contratos, la reorganización del proyecto y la consecución de recursos adicionales. Finalmente, se levantó una infraestructura moderna y funcional, con aulas, laboratorios, biblioteca, zonas deportivas y de inclusión, manteniendo así el patrimonio material y cultural en el corazón de Santa Rosa de Cabal. Por esta labor, Fernando Chica recibió un reconocimiento de la Gobernación de Risaralda en 2022, reafirmando su compromiso y ejemplo en la defensa de la educación pública.

¿Quién fue Fernando Chica y por qué es considerado un líder emblemático en Santa Rosa de Cabal?

Fernando Chica fue un exconcejal, empresario y líder cívico que dedicó gran parte de su vida al servicio de la comunidad en Santa Rosa de Cabal. De acuerdo con ‘El Diario’, su principal legado estuvo en la defensa del Colegio Santa Catalina Labouré, donde lideró acciones para preservar la institución educativa en su sede original, beneficiando a generaciones de estudiantes y consolidando la identidad colectiva del municipio.

¿Qué dificultades enfrentó el Colegio Santa Catalina Labouré y cómo influyó Fernando Chica en su reconstrucción?

El colegio atravesó más de seis años de incertidumbre debido al deterioro de su antigua sede y a retrasos por incumplimientos del consorcio constructor, identificados por ‘El Diario’ como Mota-Engil. Fernando Chica fue clave en la organización del Comité Todos Somos Labouré, liderando acciones ciudadanas que lograron la terminación del contrato con el consorcio y aseguraron nuevos recursos para completar una moderna infraestructura educativa sin perder el valor histórico y cultural del plantel.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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