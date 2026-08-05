Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Universidad Policial de Colombia es la más reciente incorporación al sistema de educación superior público del país, luego de obtener la aprobación del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). Con esta decisión, no solo se fortalece la formación académica de los uniformados, sino que también se abre una nueva puerta para la ciudadanía en general, consolidando la transformación de la antigua Dirección de Educación Policial (DIEPO) en una institución con carácter universitario. De acuerdo con la información oficial, la Universidad Policial de Colombia pasará a formar parte del Sistema Universitario Estatal (SUE), convirtiéndose así en la universidad pública número 36 en territorio nacional.

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La entidad será presentada oficialmente ante el público el próximo 4 de agosto, fecha a partir de la cual, según la Policía Nacional, quienes estén interesados podrán consultar todos los detalles sobre los procesos de admisión, así como la variada oferta de programas, a través del portal institucional.

En cuanto a su origen y estructura académica, la Universidad Policial de Colombia proyecta una solidez considerable desde su inicio. Su portafolio incluirá más de 60 programas superiores que se extienden por diferentes áreas del conocimiento como la ingeniería, las ciencias sociales, las ciencias básicas y las humanidades. Este abanico irá desde técnicos laborales y técnicos profesionales –diseñados incluso para actividades propias del servicio policial–, hasta tecnologías, licenciaturas universitarias como Administración Policial, especializaciones, maestrías e incluso doctorados, que ahora se ven favorecidos por el nuevo rango universitario de la institución.

Actualmente, el centro educativo ya cuenta con 21 programas de pregrado debidamente acreditados y mantiene en funcionamiento 22 programas de posgrado, los cuales incluyen un doctorado, cinco maestrías, trece especializaciones universitarias y tres especializaciones técnicas. Según explicó la brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte, quien dirige la Educación Policial, la transformación responde a una visión más incluyente: “La nueva universidad policial acreditada proyecta una oferta educativa para todos los ciudadanos. Tenemos para todos los ciudadanos y para todos los policías más de 60 programas académicos”. De este modo, la educación superior que antes estaba restringida a integrantes de la Fuerza Pública ahora también estará al alcance de la ciudadanía en general, facilitando el acceso a nuevas oportunidades académicas y profesionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los programas académicos ofrecidos por la Universidad Policial de Colombia?

La Universidad Policial de Colombia ofrecerá más de 60 programas académicos, que incluyen técnicos laborales, técnicos profesionales, programas tecnológicos, carreras universitarias como Administración Policial, además de especializaciones, maestrías y doctorados. Esta diversidad busca cubrir áreas como ingeniería, ciencias sociales, ciencias básicas y humanidades para la Fuerza Pública y la ciudadanía en general.

¿La Universidad Policial de Colombia está abierta a civiles o solo a policías?

De acuerdo con la brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte, la Universidad Policial de Colombia está abierta tanto a integrantes de la Fuerza Pública como a la ciudadanía. Esto significa que cíviles podrán acceder a la amplia oferta académica, incluyendo programas de pregrado y posgrado, ampliando así el acceso a la educación superior en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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