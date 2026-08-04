Por: El Espectador

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El presidente electo Abelardo de la Espriella encabezó una reunión en Barranquilla, Atlántico, donde se congregaron alcaldes y secretarios de Seguridad de las principales ciudades del país con el propósito de coordinar una nueva estrategia de seguridad que comenzará a aplicarse desde el próximo 7 de agosto. De acuerdo con lo anunciado durante el encuentro, se implementará una estructura renovada en la Policía Nacional y aparecerán los denominados Bloques de Seguridad Urbana, una apuesta central del nuevo gobierno para enfrentar los desafíos de orden público.

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Estos bloques son grupos compuestos por miembros de las diversas especialidades de la Policía, cuya tarea principal será combatir los delitos más graves de cada capital. El objetivo, según explicó De la Espriella, es fortalecer la coordinación entre ciudades y consolidar una respuesta articulada frente a la criminalidad. Dentro de las primeras ciudades en las que operará esta estrategia figuran Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué y Soacha. El presidente electo expresó la urgencia de recuperar la tranquilidad urbana al afirmar: “No podemos aceptar que salir a trabajar, abrir un establecimiento, utilizar el transporte público o regresar al hogar después del anochecer sean actividades de alto riesgo”. Agregó que el control territorial solo es posible con “presencia, inteligencia, mando, tecnología, coordinación institucional y capacidad de permanecer en el terreno”, según sus palabras citadas en el evento.

Dumek Turbay, el alcalde de Cartagena, también argumentó que el enfoque de estos bloques garantiza resultados inmediatos, ya que involucran equipos especializados de la Policía concentrados en extorsión, hurto y lucha contra organizaciones criminales. Por su parte, Alejandro Eder, mandatario de Cali, puntualizó que esta iniciativa complementará el trabajo de la fuerza pública y la Fiscalía, y agregó que en su ciudad ya se han planificado al menos 69 operativos en distintas zonas críticas.

En el mismo evento, se dio a conocer que el general en retiro Alejandro Barrera Peña asumirá la dirección de la Policía Nacional, mientras que Norberto Mujica será el subdirector. Entre los presentes estuvieron autoridades clave como Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá; Alejandro Char, mandatario de Barranquilla; Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, y Johana Ximena Aranda, de Ibagué, quienes respaldaron la articulación propuesta por el nuevo gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los Bloques de Seguridad Urbana propuestos por Abelardo de la Espriella?

Los Bloques de Seguridad Urbana, anunciados durante la reunión en Barranquilla, son equipos conformados por miembros de diferentes especialidades de la Policía Nacional. Su objetivo específico es combatir los delitos más graves en las principales ciudades del país, mediante un enfoque coordinado y especializado que busca resultados inmediatos en la lucha contra la extorsión, el hurto y las organizaciones criminales, de acuerdo con lo explicado por el nuevo mandatario y los alcaldes presentes en el encuentro.

¿Cuándo y en qué ciudades empezará a ejecutarse la nueva estrategia de seguridad urbana?

La nueva estrategia de seguridad urbana liderada por Abelardo de la Espriella comenzará a implementarse a partir del 7 de agosto. Las primeras ciudades en las que operarán los Bloques de Seguridad Urbana serán Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué y Soacha. Así lo detallaron tanto el presidente electo como los mandatarios locales, durante la cumbre de seguridad realizada en Barranquilla.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.