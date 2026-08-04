Por: El Espectador

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A pocos días de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente, permanece la incertidumbre sobre la asistencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez al evento programado para este viernes en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC). De acuerdo con un comunicado emitido por el partido Centro Democrático a través de su cuenta oficial en la red social X, Uribe Vélez expresó su agradecimiento por la invitación remitida por el mandatario electo y aclaró que “no tiene reserva política alguna frente a dicho evento”. Esta postura busca disipar las versiones de prensa que mencionaban la posible ausencia del exjefe de Estado en la ceremonia.

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El Centro Democrático señaló que la decisión sobre la presencia de Uribe Vélez en el acto de posesión dependerá de la evaluación de aspectos vinculados a "seguridad, su situación personal y la coyuntura judicial que enfrenta", según mencionó el comunicado. Esta aclaración pretende poner fin a las especulaciones respecto a las razones de su posible ausencia e insiste en el agradecimiento institucional de Uribe hacia la invitación hecha por De la Espriella.

La lista de exmandatarios invitados incluye a Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria, mientras que Ernesto Samper y Juan Manuel Santos no recibieron invitación, decisión tomada directamente por el presidente electo. Frente a su no inclusión, Ernesto Samper utilizó su cuenta de X para dirigirse públicamente al respecto, manifestando su agradecimiento de forma irónica: “Agradezco profundamente al presidente este regalo, que me llega precisamente el día de mi cumpleaños, porque así me economizo un vestido nuevo”, citó el exmandatario.

En cuanto a la presencia internacional, fuentes oficiales confirmaron la asistencia del rey Felipe VI de España y de ocho jefes de Estado de países como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Honduras. Además, los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala representarán a sus respectivas naciones. El auditorio, con capacidad para 2500 personas, contará también con la asistencia de más de 200 congresistas tanto de bancadas de gobierno como independientes. Sin embargo, la bancada del Pacto Histórico ha decidido no participar y en su lugar convocará a marchas en distintas capitales del país.

¿Por qué Álvaro Uribe podría no asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con el comunicado emitido por el Centro Democrático, la asistencia de Álvaro Uribe Vélez aún no está confirmada debido a que deben evaluar cuestiones de seguridad, su situación personal y la coyuntura judicial que enfrenta. Esta información descarta motivos de índole política, y aclara que la decisión final dependerá de estos factores personales y de contexto.

¿Quiénes son los invitados a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella?

Entre los invitados a la posesión de Abelardo de la Espriella se encuentran expresidentes como Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria. Adicionalmente, asistirán el rey Felipe VI de España, ocho presidentes de América Latina y los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala. Ernesto Samper y Juan Manuel Santos no fueron invitados según decisión del mandatario electo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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