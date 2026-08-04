Por: El Espectador

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El análisis de fin de gobierno suele ser un ejercicio necesario para entender la distancia entre las promesas de campaña y los resultados alcanzados, en particular en áreas sensibles como la cultura. Durante la contienda electoral de 2021 y 2022, Gustavo Petro y Francia Márquez manifestaron la intención de transformar la visión cultural del país. A diferencia del gobierno anterior de Iván Duque, que impulsó la cultura como motor de desarrollo bajo la etiqueta “Economía naranja”, la nueva administración se comprometió a reconocerla como un derecho fundamental, sin restarle importancia a su dimensión productiva, de acuerdo con la información presentada.

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El discurso de campaña enfatizaba la cultura como “alimento vital del espíritu y el corazón”, y hablaba sobre la necesidad de garantizar “derechos fundamentales” para “una ciudadanía más libre y deliberante”. Una vez en el poder, esa visión se integró en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) denominado “Colombia potencia mundial de la vida”. Allí, el sector cultural fue identificado no solo como herramienta “para el desarrollo integral y la justicia social”, sino también como eje crucial en la política de “Paz total”, la estrategia estrella del gobierno de Petro que buscaba superar el conflicto armado. Según esa hoja de ruta, la cultura se utilizó como instrumento para fomentar convivencia y reconciliación, además de impulsar un desarrollo más amplio en las regiones más golpeadas por la violencia.

A medida que la administración de Petro llega a su final, resulta fundamental examinar qué tanto se materializó ese enfoque transformador. Uno de los elementos que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes más resaltó en su balance de cierre fue el incremento presupuestal. Según se detalla, esta cartera recibió el mayor presupuesto de su historia, alcanzando los COP 4.7 billones en el periodo de Petro, frente a los COP 2.8 billones del mandato anterior. De ese monto, casi el 70 % se destinó a inversión en los diferentes programas priorizados por el gobierno, lo cual fue presentado como un avance significativo para fortalecer el sector cultural, aunque el texto no detalla los resultados específicos de esas inversiones.

¿Cuánto aumentó el presupuesto del Ministerio de Cultura en el gobierno de Gustavo Petro?

De acuerdo con lo informado, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes recibió el presupuesto más alto de su historia durante el periodo de Gustavo Petro. Se asignaron, aproximadamente, COP 4.7 billones para los cuatro años de gobierno, en comparación con los COP 2.8 billones que había dispuesto la administración anterior de Iván Duque.

¿Cuál fue el enfoque principal de la política cultural en el gobierno de Gustavo Petro?

Durante la gestión de Gustavo Petro, la política pública en cultura se centró en considerarla como un derecho fundamental. Este enfoque quedó integrado al Plan Nacional de Desarrollo con la idea de que la cultura es clave para “el desarrollo integral y la justicia social” y también fue convertida en un eje de la política de “Paz total”, buscando avanzar hacia una ciudadanía más libre y deliberante.

Qué significa la ropa de la familia Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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