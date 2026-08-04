Por: EL PILON SA

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Desde hace más de veinte años, Henry Chacón se ha consolidado como el líder político más influyente de Curumaní. Su peso electoral le ha permitido gobernar durante cuatro periodos, algunos marcados por interrupciones judiciales, a la vez que ha respaldado con éxito a candidatos aliados en otras dos ocasiones. La más reciente de estas victorias tuvo lugar en 2023, cuando Hermes Martínez fue elegido como alcalde, resultado que marcó una nueva confirmación del poder de Chacón en la región, según informó El Pilón.

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Frente a esta hegemonía, diversas agrupaciones políticas han iniciado diálogos encaminados a conformar una alianza amplia para disputar el control de la Alcaldía en las elecciones regionales de 2027. Esta iniciativa reúne a partidos de distintos matices ideológicos, así como a exconcejales y antiguos aspirantes a la Alcaldía, en busca de un consenso que les permita presentar un candidato competitivo frente al movimiento de Chacón.

Estos acercamientos, confirmados a El Pilón, cuentan con la participación de figuras como Leonardo Durán, Camilo Flórez, Luis Velosa, Darismel Sanguino, Luis Aguilar, Alex Oliveros y Alejandro Pérez Aroca. Cada uno, por ahora, recorre el municipio de forma individual, a la espera de definir una estrategia colectiva.

Destacan varios perfiles dentro de este grupo. Camilo Flórez, por ejemplo, es reconocido como uno de los líderes políticos más fuertes del corregimiento de San Roque y aliado clave del congresista conservador Ape Cuello, a pesar de sus diferencias con otros miembros de ese grupo. Por su parte, el exconcejal Leonardo Durán, quien ejerció la oposición frente al gobierno de Chacón y coordinó la campaña legislativa de Carlos Gumer de la Peña, representa la posibilidad de “equilibrar la balanza” política en el municipio gracias al respaldo institucional que aporta.

Otro integrante es Alejandro Pérez Aroca, exconcejal que, aunque apoyó al Pacto Histórico en recientes comicios, no milita oficialmente en ese sector y es cercano al senador Fabio Amín. El grupo lo complementan perfiles como Luis Velosa, experimentado administrador en el sector bancario, y Darismel Sanguino, antiguo aliado de Chacón que ahora busca un espacio en esta convergencia opositora, aunque con reservas por su pasado.

De la mano del Pacto Histórico, representado por Luis Aguilar —vinculado a la representante Alexandra Pineda y con influencia durante el gobierno de Gustavo Petro— se suma otro candidato potencial, destacado además por sus aspiraciones a la Alcaldía tras el protagonismo electoral del movimiento en Curumaní. Finalmente, el actual concejal Alex Oliveros, en su tercer intento por llegar al cargo, se ha posicionado como crítico de la actual administración desde su curul.

En cuanto al oficialismo, El Pilón reporta que el nombre de Laura Herrera, esposa de Henry Chacón y exalcaldesa, suena como posible candidata, aunque su continuidad podría desgastar la marca política, según analistas consultados. Otros posibles nombres serían Mauricio Armesto, actual secretario de Gobierno, y Fabián Jacome, jefe de la empresa de Servicios Públicos, Acuacur.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los principales opositores al grupo político de Henry Chacón en Curumaní?

Entre los principales opositores destacan Leonardo Durán, Camilo Flórez, Luis Velosa, Darismel Sanguino, Luis Aguilar, Alex Oliveros y Alejandro Pérez Aroca. Cada uno representa sectores diversos, desde la tradicional oposición al oficialismo hasta fuerzas emergentes como el Pacto Histórico y perfiles con trayectoria técnica y privada.

¿Por qué la candidatura de Laura Herrera podría traer ventajas y desventajas al oficialismo en Curumaní?

De acuerdo con fuentes citadas por El Pilón, Laura Herrera tiene a favor la recordación de su nombre tras anteriores campañas, pero en contra enfrenta el desgaste natural de representar una continuidad de veinte años en el poder, lo que podría restar apoyo frente a la búsqueda de renovación política en el municipio.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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